«دو» تمنح عملاءها فرصة للفوز بعطلة مدفوعة إلى وجهات عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن دخولها في شراكة استراتيجية هي الأولى من نوعها على مستوى الدولة، مع برنامج «عطلات»، من شركة «فلاي دبي».

وأفادت «دو» في بيان، بأن الشراكة الجديدة تهدف بمجملها إلى تعزيز أسلوب حياة سكان دولة الإمارات، وتوفير عروض وخدمات ذات قيمة مضافة لهم في حياتهم اليومية، وتعزيز تفاعلها مع عملائها، ومنحهم تجارب ترفيهية غير مسبوقة.

وللاحتفاء بهذه الشراكة، أعلنت «دو» عن إتاحة الفرصة أمام عملائها للفوز بعطلة مدفوعة التكاليف بالكامل على متن طائرات «فلاي دبي» إلى ثلاث وجهات حول العالم تشمل: مصر وأذربيجان وجورجيا.

وسيدخل اسم العميل تلقائياً في السحب عند دفع فاتورته، أو قيامه بإعادة تعبئة رصيده، عبر تطبيق «دو»، أو خدمة «حسابي».

وسيبلغ إجمالي عدد الفائزين في السحب 137 فائزاً، حيث سيتم الإعلان عن فائز واحد يومياً من الأول من أغسطس إلى 15 ديسمبر المقبل. وستسافر المجموعة الأولى من الفائزين البالغ عددهم 31 إلى العاصمة الجورجية تبليسي، يوم 13 سبتمبر الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الحياة الرقمية والابتكار في «دو»، أنتوني شاينر: «نبحث دوماً في (دو) عن طرق جديدة تتيح لنا التفاعل مع عملائنا وتزويدهم بتجارب لا تنسى، وحرصنا منذ انطلاقتنا على تعزيز شراكاتنا مع العديد من العلامات التجارية الرائدة».

من جهته، قال نائب الرئيس لبرنامج العطلات في «فلاي دبي»، نيلسون ديزوزا: «يسعدنا التعاون مع (دو) في هذه الشراكة الاستثنائية، التي ستتيح المجال أمام عدد كبير من الفائزين للاستمتاع بعطلات فريدة من نوعها».

- اسم العميل سيدخل في السحب تلقائياً عند دفع

الفاتورة، أو إعادة تعبئة الرصيد، عبر تطبيق «دو»،

أو خدمة «حسابي».