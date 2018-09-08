الذهب يرتفع مع تراجع الدولار.. والأسهم الأوروبية تصعد قليلاً

المصدر: عواصم ــ رويترز

عزّز الذهب مكاسبه أمس، مع هبوط الدولار مقابل الين، بعدما أشار تقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يثير قضايا تجارة مع اليابان، بينما يتخوف المستثمرون من جولة جديدة من الرسوم والرسوم المضادة بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب 0.1% في التعاملات الفورية إلى 1200.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أعلى مستوى في نحو أسبوع أول من أمس، عند 1206.98 دولارات للأوقية، واتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. كما ارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1206.4 دولارات للأوقية.

وهبط الدولار مقابل الين الياباني بعد تقرير تلفزيوني لمحطة أميركية، ذكر أن ترامب أبلغ كاتب مقال في «وول ستريت جورنال» بأنه قد يثير قضايا تجارة مع اليابان.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1% في التعاملات الفورية إلى 14.1 دولاراً للأوقية.

كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 791.60 دولاراً للأوقية، بينما هبط البلاديوم 0.4% إلى 969.99 دولاراً للأوقية.

إلى ذلك، ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً في التعاملات المبكرة، أمس، وسط ضبابية بشأن التجارة العالمية في الأسواق، في وقت التمس فيه المستثمرون، الملاذ الآمن في القطاعات الدفاعية.

وزاد المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي» 0.1%، بينما ارتفع المؤشر «داكس الألماني» 0.2%، في حين لم يسجل «فايننشال تايمز 100» البريطاني تغيراً يذكر.