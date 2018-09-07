«إياتا»: «طيران الإمارات» أكبر ناقلة جوية في العالم خارج أميركا

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن «طيران الإمارات» حلّت في المركز الأول كأكبر ناقلة جوية في العالم خارج أميركا، من حيث عدد الكيلومترات المقعدية (عدد الكيلومترات التي تقطعها الرحلات مضروباً في عدد المقاعد).

وذكر الاتحاد في تقرير له عن أداء القطاع، خلال العام الماضي، أن «الإمارات للشحن الجوي»، ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات»، ثاني أكبر ناقلة عالمية، من حيث عدد الأطنان الكيلومترية المنقولة على الرحلات الدولية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت نمواً بنسبة 4.6% في أعداد المسافرين، خلال العام الماضي، مسجلة أكثر من 216 مليون مسافر، لتصل حصتها من سوق السفر العالمية 5.3%.

وبيّن أن أعداد المسافرين الجويين في جميع أنحاء العالم بلغت نحو أربعة مليارات مسافر، لأول مرة في عام 2017، مدعومة بتحسّن واسع في الظروف الاقتصادية، وانخفاض متوسط أسعار الرحلات الجوية، مشيراً إلى التوسعات المستمرة للناقلات الجوية، وربطها بالعديد من المحطات والمدن بمزيد من الرحلات.

وأكد أن منطقة آسيا الباسفيك تستحوذ على 36.2% من حصة السفر العالمية، تلتها أوروبا بحصة 26.3%، وأميركا الشمالية بنسبة 26%، مشيراً إلى تحسّن أداء قطاع الشحن الجوي خلال عام 2017.