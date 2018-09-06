«دبي للاستثمارات الحكومية» تطلق «آي إس إس» للشحن الدولي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسة لحكومة دبي، شركة «آي إس إس» للشحن الدولي، المتخصصة بتوفير الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل من قبل المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة كنتيجة للتوجه الاستراتيجي لحكومة دبي الهادف إلى تقسيم شركة «إنشكيب المحدودة القابضة» لخدمات الشحن البحري، إلى شركتين مستقلتين بهدف تحسين إمكانات النمو والتوسع، والتركيز بشكل أفضل على خدمة المتعاملين والكفاءات الأساسية في طواقمهما، فضلاً عن تعزيز مكانتيهما كجهتين رائدتين تختصان بتوفير الخدمات البحرية والعمليات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد.

ويقع مقر شركة «آي إس إس» للشحن الدولي في دبي، وتدير عملياتها التشغيلية من المنطقة الحرة بمطار دبي، ذات الموقع الاستراتيجي في قلب المدينة بالقرب من مطارها الدولي. وستركز الشركة على الأنشطة الرئيسة لحلول الشحن والنقل الدولي والخدمات اللوجستية التعاقدية ومشروعات النفط والغاز المختلفة.

ومن المقرر أن تنطلق عمليات الشركة في 18 دولة منتشرة عبر مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والهند وتركيا. وفي إطار استراتيجيات النمو الطموحة التي تنتهجها الشركة، تعتزم الشركة توسيع محفظة خدماتها في مناطق آسيا والمحيط الهندي والصين وسنغافورة. وعلاوة على ذلك، تستفيد الشركة من عمليات شبكة عالمية تبلورت من شراكات واتفاقيات مع مشغلين عالميين، موفرة لمتعامليها خدمات لوجستية متكاملة ومتعددة.

وسيتولى إينفر موريتي، إدارة شركة «آي إس إس» للشحن الدولي مع فريق إداري يضم نخبة من الكفاءات.

وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، محمد إبراهيم الشيباني: «إننا في غاية التفاؤل بما سيحمله المستقبل من فرص نمو عالمي يقدمها قطاع الخدمات اللوجستية لسلاسل الإمداد والتوريد. كما أننا نشهد خلال هذه الفترة فرصاً نوعية من النمو على المدى الطويل ضمن منطقة الأسواق الناشئة، حيث ستحظى شركة (آي إس إس) للشحن الدولي بحضور قوي ومتميز».

من جانبه، قال إينفر موريتي: «نحن نؤسس شركتنا ونعزز مكانتنا كقوة إقليمية رائدة ومؤسسة يتمحور جوهرها حول خدمة المتعاملين في المقام الأول».