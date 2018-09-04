«وصل لإدارة الأصول» و«هيلتون» تُطلقان «هامبتون باي هيلتون مطار دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت كل من مجموعة وصل لإدارة الأصول، و«هامبتون باي هيلتون»، علامة الفنادق العالمية التابعة لشركة «هيلتون»، أمس، عن إطلاق «هامبتون باي هيلتون مطار دبي»، ليصبح بذلك أول فنادق العلامة في الشرق الأوسط.

ويُعتبر الفندق العصري المؤلف من 420 غرفة أكبر فنادق علامة «هامبتون باي هيلتون» حتى اليوم على مستوى العالم، ويقع على بعد بضعة كيلومترات من مطار دبي الدولي والمنطقة الحرة بمطار دبي.

وأفاد بيان صادر أمس بأن الفندق الجديد سيوفر أفضل خدمات ومرافق الراحة التي تتخطى توقعات الضيوف، والتي تنفرد بها العلامة للمرة الأولى في المنطقة، بدءاً من خيارات الفطور الصحي والغرف الفسيحة، وصولاً إلى خدمة الإنترنت اللاسلكي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبدالله القاسم، إن «افتتاح فندق (هامبتون باي هيلتون مطار دبي) الجديد يعتبر بمثابة شهادة على شراكتنا المستمرة مع (هيلتون)، وإضافة قيّمة إلى محفظتنا الحالية من مشروعات الضيافة في دبي، والتي ستسهم في تعزيز تنوّع مشهد الضيافة في المدينة، بما يتماشى مع رؤية حكومة دبي لزيادة العروض ذات الأسعار المقبولة للعملاء».

من جهته، قال رئيس فنادق «هيلتون» العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا، رودي جيكرسباشر، إن «تنويع عروض الضيافة بات أولوية رئيسة لقطاع السياحة والسفر لمواكبة رؤية دبي الرامية إلى استقبال 20 مليون سائح سنوياً في الإمارة بحلول عام 2020، لاسيما أن المسافرين يبحثون بصورة متزايدة عن عروض ضيافة بأسعار معقولة دون المساومة على الجودة».