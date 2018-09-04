3 فئات أسعار لتذاكر الطيران الاقتصادي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر شركات الطيران الاقتصادي مجموعة متنوعة من فئات الأسعار للحجوزات على غرار نظيراتها شركات الطيران التجاري، مع احتساب بعض الرسوم الخاصة بطبيعة عمل الطيران منخفض الكلفة. وعادة يمكنك البحث عن السعر المناسب وفقاً للميزانية التي رصدتها للسفر، سواء كنت ترغب في التقليل من تكاليف سفرك، أو التمكن من تغيير حجزك قبل الرحلة بوقت قصير.

ويمكن الاختيار بين ثلاثة أسعار مختلفة، حيث إن الحجوزات الخاصة تتضمن السماح بإدخال وزن محدد من الأمتعة، وبعد القيام بالحجز يمكن تعديله لاحقاً مقابل رسم معين، أو يمكن الدفع مقابل التعديل بحيث يمكنك القيام بإجراء بعض التغييرات في حجزك مقابل دفع رسم إضافي. كما أن هناك أيضاً التعديل المجاني أي بمعنى حجز مرن على غرار السعر المرن في الطيران التجاري، إذ يمكنك الانتقال إلى رحلة أخرى دون أي كلفة إضافية، وتختلف كلفة التذكرة بنسب تراوح بين 10 و20% وفقاً لكل فئة.

وإلى جانب فئات الأسعار المعروضة، تلجأ بعض شركات الطيران الاقتصادي إلى إدراج منافع مدفوعة أو مجانية لفئة التذكرة، ففي العرض العادي، وهو الأرخص عادة، يمكنك السفر مع حقائب يد لا يتعدى وزنها سبعة كيلوغرامات، إذ لا يمكن تعديل هذا الحجز أو إلغاؤه لاحقاً، أما العروض الترويجية فتوفر لك فائدة أكبر، إذ يمكنك السفر مع أمتعة مشحونة يصل وزنها إلى 20 كيلوغراماً، مع إمكانية تعديل الحجز مقابل رسوم إضافية أيضاً، في حين يسمح العرض الممتاز بأعلى مستوى من المرونة، مع أمتعة مشحونة يصل وزنها إلى 20 كيلوغراماً، وإمكانية تغيير الرحلة دون رسوم.

وترتبط فئات الأسعار بمجموعة من الرسوم التي تطبقها شركات الطيران الاقتصادي، مثل أمتعة المقصورة والأمتعة المشحونة، إلى جانب اختيار المقاعد ووجبات الطعام وتغيير الحجز أو إلغاء الحجز.