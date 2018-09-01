سامسونغ تتيح لعملائها استبدال أجهزتهم القديمة والحصول على Galaxy Note9

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سامسونغ الخليج للإلكترونيات، عن إتاحة الفرصة أمام عملائها في دولة الإمارات للحصول على أحدث هواتفها الذكية Galaxy Note9 الجديد من خلال مبادلته مع أجهزتهم القديمة، وذلك لفترة زمنية محدودة إبتداء من تاريخ 30 أغسطس. ويمكن للعملاء مبادلة طرازات محددة مع عدد من شركاء سامسونج والحصول على أفضل الأسعار بحسب حالة هواتفهم القديمة.



وتتضمن قائمة الهواتف الذكية التي يمكن مبادلتها مجموعة متنوعة من الأجهزة، وتعتمد الأسعار عند المبادلة على نوع الهاتف الذي يراد استبداله وحالته.



وتعليقاً على المبادرة قال رئيس قسم مجموعة المعلومات والهواتف النقالة في سامسونغ الخليج للالكترونيات طارق صباغ، "تهدف سامسونغ من خلال إطلاق برنامج الإستبدال، ان تمنح العملاء فرصة ترقية أجهزتهم القديمة إلى Galaxy Note9 الجديد من خلال عملية بسيطة وبأسعار مناسبة للجميع. وتعكس هذه المبادرة قيم سامسونج لضمان حصول المستخدمين على أحدث تكنولوجيا وجعل حياتهم أفضل من أي وقت مضى".



تم تزويد Galaxy Note9 ببطارية سعة 4.000 مللي أمبير في الساعة، وهي الأكبر على الإطلاق في أي هاتف Galaxy رائد من سامسونغ وذلك لتوفير طاقة تستمر على مدار اليوم، مع خيارين للتخزين الداخلي – حيث يمكن للمستخدمين الاختيار بين 128 جيجابايت أو 512 جيجابايت وإمكانية إدخال بطاقة ذاكرة منفصلة microSD. وتعتبر كاميرا Galaxy Note9 الأفضل في السوق، حيث تأتي الكاميرا أيضاً مع تقنية الحد من الضوضاء وعدسات بفتحة مزدوجة متحركة Dual Aperture، والتي تتكيف مع الضوء تماماً مثل العين البشرية. ويعمل هذا التطبيق على تحسين الأداء وكشف الخلل للحصول على صور مذهلة ونابضة بالحياة.



ومن خلال تعزيزه الآن بخاصية البلوتوث منخفض الطاقة(BLE) ، يتيح قلم S Pen الجديد للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مختلفة تماماً عند استخدام هاتف Galaxy Note9. وبات بإمكان المستخدمين بنقرة واحدة فقط التقاط صور شخصية وجماعية وعرض شرائح، وتشغيل الفيديوهات والمقاطع الموسيقية وغير ذلك الكثير.



تتوفر خدمة التبادل من سامسونغ في متاجر التجزئة الكبرى المعتمدة ومتاجر علامة سامسونغ في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيكون هاتف سامسونغ Galaxy Note9 الجديد كلياً متاحاً بالألوان الأسود الحالك والأرجواني مع قلم S Pen مطابق، إضافة إلى توفره باللون الأزرق المحيطي مع قلم S Pen باللون الأصفر اللؤلؤي.