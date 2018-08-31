دبي تتصدر قائمة الوجهات العقارية المفضلة للمستثمرين الصينيين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد، بأن إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك بدبي أظهرت أن السوق العقارية في دبي تحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين الصينيين، حيث أصبحت دبي على قائمة الوجهات العقارية المفضلة لديهم.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة انطلاق فعاليات «معرض دبي للعقارات في شنغهاي»، اليوم، وذلك ضمن جولة ترويجية من المعارض التي سيتم تنظيمها في مدن عدة تضم لندن ومومباي وموسكو للترويج العقاري للإمارة.

وتفصيلاً، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن بدء فعاليات «معرض دبي للعقارات في شنغهاي»، اليوم، ويشارك في الحدث الذي ينظمه مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، التابع للدائرة، مجموعة مختارة من كبرى الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري والوساطة والتمويل في دبي.

وخلال المعرض، الذي يقام في مركز «إيفربرايت للمعارض والمؤتمرات» خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 02 سبتمبر المقبل، سيركز وفد الدائرة في المقام الأول على السمات التي تتمتع بها إمارة دبي، كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية والسياحية في العالم، إضافة إلى تسليط الضوء على القطاع العقاري الحيوي، وما يوفره من خيارات متنوعة تناسب مختلف أطياف المشترين للأغراض الاستثمارية أو حتى الإقامة العائلية.

ويأتي المعرض ضمن خطة شاملة وضعها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، يقوم بموجبها بتنظيم جولة ترويجية من المعارض، أبرزها معرض دبي للعقارات في لندن الذي يقام من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، إضافة الى معرض دبي للعقارات في مومباي من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل. وستصل الجولة إلى روسيا ليقام معرض دبي للعقارات في موسكو خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل المقبل.

وقالت مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، ماجدة علي راشد: «نركز في هذه المعارض في المقام الأول على إبراز ما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي واقتصاد متنوع، وهي من السمات الكثيرة التي أهلتها لتكون مركز جذب للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عمّا توفره من ميزات كثيرة وفرص تجارية لا حصر لها للمستثمرين، حيث تمكنت دبي من تحقيق الصدارة في محيطها الإقليمي من خلال وجود بيئة آمنة للعيش والعمل والاستثمار والمناخ الاقتصادي المتنوع القادر على استقطاب قطاعات الأعمال كافة، وأنشطة النمو الواعدة والصناعات الجديدة». وأضافت راشد: «تظهر الإحصاءات الصادرة عن (أراضي دبي) أن سوقنا العقارية تحظى باهتمام متزايد من جانب المستثمرين الصينيين، حيث أصبحت دبي على قائمة الوجهات العقارية المفضلة لديهم، وهنا تكمن أهمية مشاركة المطورين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة بالقطاع، لإبراز مشاريعهم التي تمتاز بجودتها العالية وتفرد تصاميمها على نحو يناسب الثقافات والاحتياجات والتطلعات المختلفة الحالية والمستقبلية».