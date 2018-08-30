51.9 مليون مسافر عبر «دبي الدولي» في 7 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفعت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة 1.6%، لتصل إلى 51.9 مليون مسافر، مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2017.

8.2 ملايين مسافر عبر المطار في يوليو بزيادة 1.8%.

وسجلت أعداد المسافرين، في يوليو الماضي، منفرداً، ثمانية ملايين و207 آلاف و987 مسافراً، بزيادة 1.8%، مقارنة مع يوليو 2017.

وتفصيلاً، سجل مطار دبي الدولي، ثاني أكثر شهر ازدحاماً في تاريخه، بعدما تخطى حاجز الثمانية ملايين مسافر في شهر يوليو الماضي، وذلك وفقاً لتقرير حركة المسافرين الشهري، الذي أصدرته مطارات دبي أمس. وكان المطار قد كسر حاجز الثمانية ملايين مسافر ثلاث مرات من قبل، خلال العام الماضي، حيث سجل 8.03 ملايين في يناير و8.06 ملايين في يوليو و8.23 ملايين في أغسطس.

وسجلت أعداد المسافرين في يوليو الماضي ثمانية ملايين و207 آلاف و987 مسافراً، بزيادة قدرها 1.8%، مقارنة مع أعداد المسافرين في يوليو 2017، التي كانت قد سجلت ثمانية ملايين و65 ألفاً و789 مسافراً، وبذلك تكون حركة المسافرين من بداية العام وحتى الآن بلغت 51 مليوناً و947 ألفاً و92 مسافراً، بزيادة قدرها 1.6% مقارنة مع الأشهر السبعة الأولى من عام 2017، حيث بلغت 51 مليوناً و120 ألفاً و57 مسافراً.

ومن جهة معدل النمو، أشار التقرير إلى أن منطقة أوروبا الشرقية حازت لقب أسرع المناطق نمواً خلال شهر يوليو الماضي، مسجلة نسبة 24.4% من حركة المسافرين، مرجعاً ذلك في المقام الأول إلى خطة تطوير مسارات شركة «فلاي دبي»، تلتها منطقة اتحاد الدول المستقلة 18.34%، حيث أسهمت السوق الروسية بالنصيب الأكبر إلى وجهات وصول مثل مدن بيشكيك وباكو وألماتي من بين وجهات أخرى، ثم إفريقيا مسجلة 9.7%.

واحتفظت الهند بمكانتها على رأس الأسواق الأكثر تعاملاً مع مطار دبي، حيث سجلت مليوناً و32 ألفاً و302 مسافر، تلتها السعودية بإجمالي 583 ألفاً و975 مسافراً، ثم المملكة المتحدة بـ581 ألفاً و557 مسافراً. وتصدرت مدينة لندن قائمة أكثر الوجهات رواجاً بعد أن سجلت 358 ألفاً و201 مسافر من مطار دبي الدولي وفقاً لحركة المسافرين في شهر يوليو الماضي، وتلتها مدينة الكويت 221 ألفاً و696 مسافراً، ومومباي بـ209 آلاف و205 مسافرين، ثم الرياض 200 ألف و411 مسافراً.

وبلغ عدد رحلات الطيران، خلال شهر يوليو الماضي، 35 ألفاً و393 رحلة، بزيادة قدرها 3.5% على عدد الرحلات خلال يوليو 2017، التي كانت 34 ألفاً و181 رحلة. وبلغ إجمالي عدد الرحلات، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، 237 ألفاً و177 رحلة، مقارنة بعدد الرحلات المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2017، الذي بلغ 240 ألفاً و179 رحلة، أي بانخفاض نسبته 1.2%. واحتفظ متوسط عدد الركاب في الرحلة الواحدة برقمه البالغ 238 مسافراً، لكنه سجل تراجعاً بنسبة 2.1%، مقارنة بالرقم القياسي المسجل في يوليو 2017، وهو 243 مسافراً.

وسجّل مطار دبي الدولي نمواً قوياً بحجم الشحن، في يوليو الماضي، بلغ 223 ألفاً و488 طناً، مقارنة مع 213 ألفاً و258 طناً في يوليو 2017 وبزيادة قدرها 4.8%. وبلغ حجم الشحن، منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي، مليوناً و491 ألفاً و649 طناً، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.6% عن الرقم الذي سجله خلال الفترة نفسها من 2017، الذي بلغ مليوناً و516 ألفاً و169 طناً.