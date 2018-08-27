«فيديكس» تخفّض زمن توصيل الشحنات بين الإمارات وفيتنام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فيديكس إكسبريس» للنقل السريع عن إطلاق رحلة جوية جديدة تربط العاصمة الفيتنامية هانوي، بمركز «فيديكس» في مدينة غوانزو الصينية.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن هذه الرحلة تسهم بشكل ملحوظ في خفض زمن توصيل الشحنات، ليصل إلى يومي عمل فقط بين دولة الإمارات وفيتنام. وقال الرئيس الإقليمي لـ«فيديكس إكسبريس» في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا، جاك ميوز: «تحظى فيتنام بمكانة متنامية شريكاً تجارياً واعداً لدولة الإمارات، ومن هنا تأتي أهمية رحلتنا الجديدة إلى هانوي لتمكين المتعاملين من الوصول بسهولة أكبر للاقتصاد الفيتنامي المزدهر».