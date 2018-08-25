تراجع الدولار يدفع أسعار الذهب للصعود

المصدر: بنغالورو - رويترز

ارتفع الذهب أمس، بعد أن هبط في الجلسة السابقة، مع تراجع الدولار في الوقت الذي تترقب الأسواق أي إشارات جديدة على اتجاهات السياسة النقدية الأميركية. وارتفع الذهب 0.3% في التعاملات الفورية إلى 1188.96 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان هبط 0.9% يوم الخميس الماضي. وارتفعت الأسعار بنحو 0.3% خلال تعاملات الأسبوع. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 1195 دولاراً للأوقية. واتفق واضعو سياسات البنك المركزي الأميركي على نطاق واسع على أن أسعار الفائدة يجب أن ترتفع أكثر هذا العام والعام المقبل، على الرغم من عدم رضا الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مثل هذه الخطة، وفقاً لما أشار إليه اثنان من واضعي السياسات يوم الخميس الماضي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8% في التعاملات الفورية إلى 14.58 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 1% إلى 782.7 دولاراً للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.5% إلى 919.85 دولاراً للأوقية.