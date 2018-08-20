«الأوراق المالية» تحذر من تقديم خدمات مالية للمستثمرين دون ترخيص

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

وجهت هيئة الأوراق المالية والسلع تحذيراً جديداً بخصوص موقع إلكتروني يقدم خدمات مالية للمستثمرين من دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة بممارسة هذا النشاط، موضحة أن التحذير خاص

بالموقع الإلكتروني www.sgmorgan.com

وأشارت إلى أنه تبين أن بعض محتويات الموقع الإلكتروني ورد بها ما يشير إلى قيامه بتقديم خدمات ذات صلة بتعاملات أسواق رأس المال وخدمات الوساطة المالية. وأوضحت الهيئة أن هذا الموقع الإلكتروني غير حاصل على أي رخصة مهنية من الهيئة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة.

وطالبت بعدم التعامل مع الموقع المذكور في ما يتعلق بأية خدمات ذات صلة بالأنشطة المالية الخاضعة لتنظيم الهيئة، لافتة إلى أن هذا التحذير يأتي انطلاقاً من دورها الرقابي الذي تمارسه بما يكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وعملاً بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (9/‏‏‏ر.م) لسنة 2017 بشأن ضوابط نشر التحذيرات.