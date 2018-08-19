دو تفتتح 9 منافذ جديدة في مواقع مختلفة بالدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن افتتاح 9 منافذ مبيعات جديدة في مواقع مختلفة عبر دولة الإمارات وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضورها في مجال التجزئة وتزويد العملاء بتجربة محسنة وأكثر كفاءة.

ويعمل في المراكز التي تم افتتاحها حديثاً أكثر من 50 خبيراً إضافة إلى موظفين متعددي اللغات للتفاعل والتواصل مع العملاء وتلبية متطلباتهم والإجابة على استفساراتهم وضمان أعلى مستويات رضا العملاء.

وتسعى دو من خلال توسعها الأخير إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتوفير خدمات مخصصة يسهل الوصول إليها وتناسب مختلف احتياجات ومتطلبات العملاء. وتتوزع المتاجر الجديدة للشركة في دبي فيستيفال سيتي وجولدن مايل في نخلة جميرا وصن ست مول في جميرا ومركز برجمان سنتر، بالإضافة إلى أربعة أكشاك جديدة في إمارة أبوظبي، موزعة في الرويس مول ومارينا مول- أبوظبي ومزيد مول وسنترال مول فضلاً عن كشك جديد في عجمان سيتي سنتر لخدمة المجتمع على نحو أفضل.

وتعليقاً على افتتاح المنافذ الجديدة، قال نائب الرئيس التنفيذي، رئيس قطاع خدمات الاتصال في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة فهد الحساوي: "يعد توسيع نطاق أعمالنا في قطاع التجزئة عبر دولة الإمارات العربية المتحدة، جزءا من التزام دو لتكون دوماً على مقربة من عملائها في المجتمعات والمواقع ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وقد أدى الطلب المتزايد إلى افتتاح مجموعة من منافذ التجزئة الجديدة في المناطق البعيدة مثل الرويس لضمان سهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات المنزلية وتعزيز راحة المقيمين والسياح والمؤسسات على حد سواء. ونحن ملتزمون بمواصلة نهجنا القائم على الابتكار في محفظتنا من خلال توفير مجموعة من الخدمات الاستثنائية لاستيعاب النمو المستقبلي في القطاع".

وكجزء من إلتزامها بتقديم تجربة استثنائية لجميع العملاء، تسعى دو باستمرار لايجاد طرق جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات التي تقدمها للعملاء. وتماشياً مع جهودها الرامية إلى دعم رؤية القيادة الرشيدة على المدى البعيد والهادفة إلى تطوير البنية التحتية فيما يتعلق بخدمات وتقنيات الاتصال، تعتزم الشركة افتتاح المزيد من المنافذ والمتاجر خلال العام الحالي.