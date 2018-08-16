31.4 مليار درهم زيادة في قروض القطاع الخاص خلال 7 شهور

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المصرف المركزي اليوم، بأن إجمالي قروض القطاع المصرفي الموجهة للقطاع الخاص حققت طفرة خلال 7 شهور، حيث ارتفعت 31.4 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي، مقارنة مع نهاية العام الماضي لتصل إلى تريليون و117.8 مليار درهم مقابل تريليون و86.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.

وأكد "المركزي"، في بيانات أصدرها أمس، أن القروض الموجهة للقطاعين الصناعي والتجاري، حققت ارتفاعا كبيرا في يوليو الماضي مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث زادت 32 مليار درهم لتصل الى 781 مليار درهم مقابل 749 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح أن القروض الموجهة للأفراد تراجعت بشكل طفيف خلال يوليو الماضي مقارنة بشهري ديسمبر ويونيو الماضيين حيث بلغت 336.8 مليار درهم في يوليو الماضي، مقابل 337.3 مليار درهم في يونيو الماضي و337.5 مليار درهم في ديسمبر الماضي.

وذكرت البيانات ان اجمالي استثمارات البنوك ارتفعت خلال 7 شهور بقيمة 12.2 مليار درهم لتصل الى 323.3 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي مقابل 311.1 مليار درهم بنهاية ديسمبرالماضي، بينما تراجعت 2.6 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو الماضي حيث بلغت 325.9 مليار درهم.