المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتيح «حساب التوفير العائلي»، من بنك الإمارات دبي الوطني، للمتعاملين من المواطنين الإماراتيين وعائلاتهم إمكانية توحيد عملياتهم المصرفية مع البنك. ووفقاً للبنك، فإن الحساب يسمح للمشتركين بالاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الموحَّدة، تشمل معدلات فائدة تفضيلية لتلبية احتياجات المواطنين الإماراتيين، بما فيها الشروط والأسعار التفضيلية على قروض السيارات والقروض الشخصية، وقروض السكن المرنة ومنتجات الاستثمار.

وأوضح البنك أنه يمكن لأفراد العائلة المباشرين فتح حساب التوفير العائلي لتوحيد أرصدة الحسابات الفردية تحت مظلة واحدة، والتمتع بمعدلات أعلى للفائدة دون اشتراط تحويل الراتب أو الاحتفاظ بحد أدنى للرصيد. كما يتيح الحساب لأعضائه مواصلة استخدام حساباتهم المصرفية الفردية كالمعتاد، واستلام الكشوفات الشهرية بشكل منفصل، والاستفادة في الوقت نفسه من المزايا التي توفرها العمليات المصرفية الموحَّدة.