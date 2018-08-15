46 مليون درهم الأرباح النصفية الصافية لـ «العين الأهلية للتأمين»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

حققت شركة العين الأهلية للتأمين أرباحاً صافية بقيمة 46 مليون درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 23 مليون درهم للفترة ذاتها من العام 2017، بزيادة قدرها 100%.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد البادي بن يوعان الظاهري، إن بند إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سجل زيادة بنسبة 11%، ليصل إلى 981 مليون درهم، مقابل 884 مليون درهم لفترتي المقارنة.وأشار الظاهري، في تصريحات صحافية، إلى أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع إلى 6.3 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2018، مقابل 5.06 مليارات درهم في النصف الأول من 2017، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 1.16 مليار درهم، مقابل 1.13 مليار درهم، بزيادة قدرها 12%. وسجل العائد الأساسي على سهم «العين الأهلية للتأمين» ارتفاعاً كبيراً نسبته 98%، ليصل إلى 3.07 دراهم في نهاية النصف الأول من 2018، مقابل 1.55 درهم، كما في نهاية النصف الاول من 2017. وأرجع الظاهري أسباب الزيادة الكبيرة في أرباح الشركة، خلال النصف الأول من 2018، إلى الثقة المتزايدة التي يوليها متعاملو الشركة، نظراً للصدقية والالتزام بتقديم أفضل الخدمات الممكنة، لافتاً إلى أن استراتيجية الشركة وسياستها الاكتتابية المحافظة والمتوازنة أثبتتا نجاحاً ملموساً.