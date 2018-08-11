الذهب يتراجع.. والمستثمرون يلجؤون إلى الدولار ملاذاً آمناً

المصدر: بنغالور ــ رويترز

انخفضت أسعار الذهب في آسيا، أمس، مقتربة من أدنى مستوى في عام، لتأثرها سلباً جراء ارتفاع الدولار، في ظل تصاعد التوترات السياسية عالمياً.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1206.29 دولارات للأوقية (الأونصة)، ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات، والذي بلغه الأسبوع الماضي، فيما يتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1213.4 دولاراً للأوقية.

وواصل الدولار، المُسعر به الذهب، أمس، مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهراً، مقابل سلة من العملات المناظرة، في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الإسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.

في غضون ذلك، دفع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على موسكو الروبل الروسي، للتراجع قرب أدنى مستوى في عامين، فيما هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض، في أعقاب خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة.

وفشلت أسعار الذهب، التي ترتفع في أوقات التوترات، إلى حد كبير في الاستفادة من تصاعد التوترات الجيوسياسية العام الجاري، في الوقت الذي اختار فيه المستثمرون اللجوء إلى الدولار كملاذ آمن، بدلاً من المعدن الثمين.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفضت الفضة 0.6%، إلى 15.32 دولاراً للأوقية.