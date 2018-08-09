أول ملعب تنس أرضي في برج سكني بدبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أفادت شركة «سيليكت جروب»، بأنها تعمل على الانتهاء من مشروعها «مارينا جيت» بالكامل قبل نهاية 2019، حيث سلمت البرج الأول في أبريل 2018، مشيرة إلى أن المشروع سيضيف 3.8 ملايين قدم مربعة من المساحات المبنية، توفر 1400 وحدة سكنية، و500 موقف سيارة.

وأشار مدير المبيعات في «سيليكت جروب»، هشام الأسعد، لـ "الإمارات اليوم" أن المشروع يحتوي على 3 أبراج، وأهم ما يميز هذه الأبراج هو احتوائها على أكبر منطقة رياضية متكاملة داخل مجمع سكني عقاري، إذ يضم أول ملعب تنس أرضي، هو الأول من نوعه ضمن برج سكني في دبي، كما يضم المجمع الرياضي منطقة لياقة بدنية وملعب كرة قدم مصغر وملعب إسكواش.

وذكرت الشركة أن المشروع يعدّ من المشروعات متعددة الاستخدامات، ويضم محال بيع بالتجزئة تمتد على مساحة 100 ألف قدم مربعة، وتم تصميم الثلاثة أبراج على منصة (بوديوم) أي منصة مرتفعة عن المستوى المحيط بها، يتكون البرج الأول من 51 طابقاً على ارتفاع 200 متر، أما البرج الثاني فيتكون من 64 طابقاً، والبرج الثالث فيضم 57 طابقاً.