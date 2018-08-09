دبي الأولى عالمياً بحصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد تقرير صادر عن «فاينانشال تايمز إف دي آي ماركتس داتا» بأن اقتصاد إمارة دبي شهد قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث وصل رأسمال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم، ما يعادل 21.6 مليار دولار، محتلة بذلك المرتبة الأولى عالمياً في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا.

وكانت شركات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في طليعة الدول المستثمرة في دبي، حيث بلغ عدد مشروعاتها 568 من إجمالي 860 مشروعاً، التي شكلت 66% من إجمالي المشروعات المستقطبة في القطاع الرقمي.

وأظهر التقرير، أن مستثمري دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تفوقوا على جميع المستثمرين الآخرين، حيث بلغت مشروعات دول الاتحاد الأوروبي 355 مشروعاً و213 مشروعاً للولايات المتحدة، بقيمة استثمارات 20.9 مليار درهم (5.7 مليارات دولار) لدول الاتحاد الأوروبي، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة 14 مليار درهم (3.9 مليارات دولار)، وأسهموا بنسبة 45% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، إلى جانب خلق 28 ألفاً و241 فرصة عمل جديدة.

وأسهمت هذه الاستثمارات في دخول إمارة دبي حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام مدفوعة بزيادة في نمو الإنتاجية. وحققت تلك الاستثمارات ما يقارب من 60% من إجمالي رأس مال الاستثمار في دبي خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى القطاعات المتوسطة إلى عالية التقنية.

ووفق التقرير، احتلت دبي أعلى مرتبة على مستوى العالم في عام 2018 في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، الأمر الذي أسهم في خلق فرص عمل جديدة، وعزز قدرة دبي التنافسية في جميع القطاعات. وتتماشى هذه الإنجازات مع خطة دبي 2021، التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تحويل دبي إلى «مدينة ذكية»، حيث يلعب الإبداع والرقمنة دوراً حاسماً في دفع النمو الاقتصادي المستدام.

وسيسهم قانون الاستثمار الجديد بملكية المستثمرين العالميين بنسبة 100%، وتأشيرات إقامة تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين والمبتكرين والمهنيين المهرة والطلبة الاستثنائيين، في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 15% سنوياً، لاسيما في أنشطة التكنولوجيا العالية. وسيظهر أثر هذه المبادرات وغيرها في «أسبوع دبي للاستثمار 2018»، المقرر عقده في دبي خلال الفترة بين 7 و11 أكتوبر المقبل.

• الاستثمارات أسهمت في دخول دبي حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام مدفوعة بزيادة في نمو الإنتاجية.