أحمد بن سعيد يستعرض قضايا الشحن

المصدر: دبي – الامارات اليوم

استقبل سمو الشيخ احمد بن سعيد ال مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي، وفدا يضم فريق القيادة في اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية في دولة الامارات (نافال).

شمل الفريق كلا من نادية عبد العزيز رئيس اللجنة وعبد الله بن خدية مدير إدارة النقل الجوي في هيئة دبي للطيران المدني المنسق العام للجنة واحمد عبد الرزاق نائب رئيس اللجنة وغسان سليمان المستشار الإعلامي للجنة.

واستعرض سمو الشيخ احمد بن سعيد، الرئيس الفخري للجنة، مع الوفد شؤون صناعة الشحن والتطورات التي تشهدها هذه الصناعة محليا ودوليا.

وقدمت نادية عبد العزيز خلال اللقاء شرحا لسموه حول الجهود التي تبذلها (نافال) والإنجازات التي حققتها خلال الفترة الماضية لبناء الشراكات والعلاقات الدولية بهدف تعزيز سمعة دولة الامارات على الساحة الدولية في مجال الشحن والخدمات اللوجستية. وتقدمت بالشكر والتقدير الى سموه على توجيهاته ودعمه للجنة من اجل تحقيق أهدافها.

يذكر ان اللجنة الوطنية للشحن والخدمات اللوجستية، من اقدم اللجان في المنطقة حيث تأسست في العام 1992، وهي تعمل بنشاط من أجل ضمان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال النقل والشحن الدولي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية.