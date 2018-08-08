«موانئ دبي» تستحوذ على «يونيفيدر» الدنماركية بـ 2.8 مليار درهم

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت «موانئ دبي العالمية»، أمس، عن استحواذها على شركة «يونيفيدر غروب» الدنماركية بنسبة 100%، التي تعد أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة، وسفن النقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا.

وتبلغ قيمة الصفقة 660 مليون يورو (نحو 2.8 مليار درهم)، وسيتم تمويلها من الموارد المالية المتوافرة في ميزانية الشركة، في وقت يتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من 2018، رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة، كما أن من المتوقع أن تعود عملية الاستحواذ هذه بإيرادات تراكمية في السنة المالية الأولى عقب إتمامها.

وبحسب «موانئ دبي العالمية»، فإن الاستحواذ على «يونيفيدر» سيسهم في تعزيز حضور الشركة في سلسلة التوريد العالمية، وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها المقدّمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، إضافة إلى زيادة كفاءة وتنافسية سلسلة التوريد العالمية. كما سيؤدي تكامل عمليات «يونيفيدر» الحالية مع الأعمال للمجموعة القائمة، إلى تعزيز فرص النمو.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليّم، «يسرّنا أن نضمّ علامة (يونيفيدر) التجارية إلى محفظة (موانئ دبي العالمية)، ما يدعم استراتيجيتنا لتنويع أعمالنا، والنمو في القطاعات التكميلية، ويعزّز من عروض خدماتنا ومنتجاتنا، ويرسّخ دورنا في سلسلة التوريد العالمية، كمحفّز للتجارة، وكمصدر للمعرفة وللخبرات التراكمية والحلول المبتكرة التي تتميز بها دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، في ظل قيادتنا وتطلعاتها لترسيخ مكانة دولتنا، كمسهم فاعل في تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي».

وأضاف بن سليم: «تعدّ (يونيفيدر) مزود الخدمات اللوجستية الأفضل في فئتها بهذا المجال، وهي تتمتع بسمعة قوية في أوروبا، وستتيح لنا هذه الصفقة الاستفادة من الخبرات الداخلية التي تتمتع بها (يونيفيدر)، وتسريع النمو عبر هذه المنصة القابلة للتوسع، من أجل توفير القيمة لجميع أصحاب المصلحة».

ولفت إلى أن «يونيفيدر» تعمل بموجب مبدأ المستخدم المشترك نفسه، الذي تتبناه «موانئ دبي العالمية»، وبالتالي فهي تكمّل عرض القيمة القوي الذي توفره المجموعة لشركات الشحن العالمية وأصحاب البضائع، بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية سلسلة التوريد العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيدر إيه إس»، جاسبر كريستنسن: «إننا في غاية الحماس لانضمامنا إلى مجموعة موانئ دبي العالمية، والاستفادة من خبرتها الشاملة في تحفيز التجارة العالمية والعلاقات المتميزة التي تربطها بشركات الشحن وأصحاب البضائع».

وتابع: «حققت (يونيفيدر) النجاح الكبير خلال السنوات الخمس الماضية تحت مظلة (نورديد كابيتال)، ولكن بالتطلع قدماً، فإننا نرى أن علامة (يونيفيدر) ستحظى تحت إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية بالفرصة المناسبة لتسريع النمو، والتوسع بشكل أكبر، وتعزيز ازدهار الأعمال والانتقال بها إلى مستويات أعلى».