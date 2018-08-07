"فلاي دبي" تطرح عروضاً خاصة بالعطلات لعيد الأضحى

المصدر: أزاد عيشو – دبي

طرح قسم العطلات في فلاي دبي، وهو ذراع تنظيم الرحلات في الناقلة عروضاً ترويجية في السوق المحلية خلال عيد الأضحى المبارك تبدأ من نحو 2037 درهماً وتشمل تذكرة الطيران والإقامة الفندقية لمدة ليلتين.

وذكرت الناقلة على موقعها الالكتروني إن هذه الأسعار متوفرة للإقامة بين 21 أغسطس و25 أغسطس 2018، موضحة أن جميع الأسعار المذكورة للتذاكر هي للشخص الواحد للسفر في الدرجة السياحية، وتشمل الضرائب.



أبرز العروض:

1. سراييفو

من 3,399 درهم

للشخص الواحد

الرحلات + 3 ليالٍ في فندق 3*



2. يريفان

من 2,915 درهم

للشخص الواحد

الرحلات + 3 ليالٍ في فندق 3*



3. تبيليسي

من 2,679 درهم

للشخص الواحد

الرحلات + 3 ليالٍ في فندق 3*



4. باكو

من 2,037 درهم

للشخص الواحد

الرحلات + 3 ليالٍ في فندق 3*