مغامرات خليج الدلافين والبطريق.. وأسرع المسارات الانزلاقية

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

في مدينة تزخر بالأنشطة الترفيهية للأفراد والعائلات، توفر دبي لزوارها وسكانها العديد من التجارب السياحية، مع تطويرها للعديد من المنتجات، وإضافتها وجهات ومرافق جديدة باستمرار.

ولذلك، سواء كنت تبحث عن مرح عائلي بصحبة أطفالك، أو مغامرات مشوقة، فإنه يمكنك أن تجد ذلك في مدينة دبي، كما يمكن لك أن تختبر فيها كل جديد ومشوق ضمن برنامج سياحي مدته سبعة أيام.

مدينة «أتلانتس»

يعد منتجع وفندق «أتلانتس» موطناً لـ65 ألف كائن بحري مميز في حوض «ذا لوست تشامبرز» المائي، كما أصبح بمقدورك الاقتراب والتواصل شخصياً مع الدلافين في «خليج الدلافين»، أو عش تجربة مميزة في «مدينة أكوافنتشر المائية»، الأولى في الشرق الأوسط وأوروبا، في ما تُمثّل الأنفاق الموجودة تحت الماء في «أتلانتس جزيرة النخلة» مقدمة لتعريفك بمدينة «أتلانتس» المفقودة.

التزلج صيفاً

يعدّ «سكي دبي» في مركز تسوق «مول الإمارات» أوّل منتجع مغطّى للتزلج في الشرق الأوسط، وأقيمت هذه الوجهة على مساحة تبلغ 22.5 ألف متر مربع، وتغطّي خمسة ممرّات تزلّج بدرجات انحدار متفاوتة.

أمّا «حديقة الثلج» التي تمتدّ على مساحة 3000 متر مربع، فتعتبر مثالية للعائلات، إذ تتميّز بكهوف ثلجيّة ومنحدرات منزلقة. ويمكن في هذه الوجهة الثلجية تناول مشروب الشوكولاته الساخنة، في مكان تصل فيه درجة الحرارة إلى أربع درجات تحت الصفر، وأنت تشاهد طيور البطريق وهي تمارس طقوسها اليومية.

مغامرات شيقة

تعدّ دبي إحدى أروع «مناطق الهبوط» في المنطقة على ارتفاع 13 ألف قدم. ولذلك يمكن لممارسي ومحبي هذا النشاط للمرة الأولى، أو للمبتدئين منهم، أن يختبروا هذه التجربة الحماسية بوجود مظليين خبراء في هذا المجال، ومجموعة من المدربين، والتحليق فوق «نخلة جميرا» من خلال «سكاي دايف دبي».

ويمكن كذلك خوض تجربة مغامرات من نوع آخر، باختبار «إكس لاين» في منطقة «مرسى دبي»، الذي يعتبر أطول مسار انزلاقي داخل مدينة في العالم. كما يعتبر واحداً من أسرع المسارات الانزلاقية وأكثرها انحداراً في العالم.

«مدينة جميرا»

يعدّ «منتجع مدينة جميرا» أحد أبرز الوجهات السياحية في دبي، وهو منتجع تمّ استلهام تصميمه من القلاع العربيّة القديمة، إحياءً للتراث العربي. وتضمّ «مدينة جميرا» مرافق فاخرة، ومناطق معزولة خاصة تمّ تأسيسها على الطراز التقليدي، فضلاً عن سوق المدينة، ومسرح يتسع لـ1000 مقعد، كما يمكن استكشاف المدينة من خلال قوارب خشبية تقليدية تمنحك الفرصة للاستمتاع بالممرّات المائية الهادئة، مع وجود أكثر من 50 مطعماً ومقهى، ويتخلل هذه المرافق ثلاثة كيلومترات من الممرات المائية والحدائق.

«برج العرب»

يعدّ فندق «برج العرب»، الحاصل على لقب أفخم فندق على مستوى العالم، رمزاً بارزاً في دبي العصريّة. تم تأسيس الفندق على جزيرة اصطناعية مثلّثة الشكل، وهو مصمّم على شكل شراع يرتفع 321 متراً فوق سطح البحر، ما جعل ردهة الفندق الأطول عالميّاً. يضع الفندق معايير قياسيّة جديدة في الضيافة، ويشتمل على مطعم تحت الماء داخل «الأكواريوم»، يمكن الوصول إليه عن طريق رحلة قصيرة بالغواصة تحت الماء، فضلاً عن أسطول من سيارات «رولز رويس» في الفناء الأمامي، ومهبط طائرات شهير.

«وسط مدينة دبي»

يُعد «وسط مدينة دبي» المشروع الرئيس لشركة «إعمار» العقارية، ويشكل مركزاً حيوياً لدعم النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية بكل المقاييس.

ويوصف «وسط مدينة دبي» بأنه «قلب العالم الحاضر»، في ما يشكّل «برج خليفة»، أطول مبنى في العالم، عماد المشروع الذي يضم باقة من أشهر معالم المدينة، بما في ذلك «دبي مول»، أكبر وجهات التسوّق في العالم، و«نافورة دبي». كما تشكّل «أوبرا دبي» إضافة جديدة ومتميزة لوسط مدينة دبي. وينتشر على جانبي «بوليفارد محمد بن راشد» في «وسط مدينة دبي» عدد من أرقى المنافذ التجارية والمطاعم، إضافة إلى مطعم «أت.موسفير» الذي يعتبر أعلى مطعم فاخر في العالم.

براجيل شامخة

قبل أن تتحول دبي إلى مدينة عالمية، كان «حيّ الفهيدي» التاريخي يعتبر قلب الحياة النابض فيها، وهنا يمكنك أن تتجول بين أزقة هذه المدينة القديمة وعلى طول «خور دبي»، للاطلاع على أسلوب حياة السكان الأوائل، في الممرات الضيقة، للحصول على لمحة عن طريقة العيش التقليدية في دبي منذ منتصف القرن الـ19 إلى سبعينات القرن الـ20، حيث المباني ذات البراجيل الشامخة، والمشيدة بمواد بناء تقليدية من الحجر المرجاني، والجص، وخشب الصندل، وسعف وجذوع النخل، متراصة بشكل تلقائي، تفصل بينها الأزقة والساحات العامة. تُستغل مباني الحي حالياً في احتضان العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة (العامة والخاصة) من معارض فنية، ومتاحف متخصصة، ومراكز ثقافية (مثل مركز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الثقافي الحضاري).