«أو إيه جي»: رحلة جوية للناقلات الإماراتية كل 68 ثانية

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفادت المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران «أو إيه جي»، بأن الناقلات الإماراتية: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» و«العربية للطيران»، سيّرت نحو 37 ألفاً و990 رحلة جوية إلى مختلف المطارات العالمية خلال يونيو 2018، أي أكثر من 1266 رحلة في اليوم الواحد، بمعدل رحلة واحدة كل 68 ثانية.

وبحسب «أو إيه جي»، فقد شغلت «طيران الإمارات» وحدها 15 ألفاً و755 رحلة جوية ذهاباً وإياباً خلال يونيو 2018، تليها «الاتحاد للطيران» بمعدل 8033 رحلة، فيما وصل إجمالي عدد رحلات «فلاي دبي»، إلى 7406 رحلات جوية، مقابل 6796 رحلة لشركة «العربية للطيران»، انطلاقا من مراكز عملياتها في الشارقة ومصر والمغرب.

وتنطلق رحلات الذهاب بالنسبة لـ«طيران الإمارات»، إلى أكثر من 140 وجهة في قارات العالم الست، عبر المقر الرئيس للناقلة في مطار دبي الدولي، فيما تسيّر «الاتحاد للطيران» رحلاتها إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم، ويصل إجمالي عدد وجهات «العربية للطيران» إلى 115 وجهة، انطلاقاً من مراكز عمليات الشركة، في حين تسيّر «فلاي دبي» عملياتها إلى 95 وجهة.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، فإن هذه الرحلات تُمكّن المسافرين حالياً من الوصول إلى أي مكان في العالم عبر المطارات الإماراتية، من خلال نقطة واحدة أو نقطتين على أكثر تقدير.

إلى ذلك، كشفت بيانات «أو إيه جي» أن إجمالي عدد الرحلات الجوية المنتظمة، لجهة المغادرة فقط من أبرز المطارات الإماراتية، وصل إلى 24 ألفاً و424 رحلة جوية مغادرة خلال يونيو 2018، منها 16 ألفاً و108 رحلات في مطار دبي الدولي، و5147 رحلة لمطار أبوظبي الدولي، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية المغادرة من مطار الشارقة الدولي إلى 3169 رحلة جوية.

وخلال عام 2017، أظهرت بيانات للهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد المسافرين عبر مطارات الدولة جاوز 126.5 مليون مسافر، مقارنة مع 124.3 مليون مسافر في عام 2016، بنسبة نمو بلغت نحو 1.8%.