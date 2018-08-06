تمويل مشترك بـ 185 مليون دولار للبنك العربي المتحد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن البنك العربي المتحد عن الاستكمال الناجح لتسهيلات تمويل مشتركة مدتها عامان بقيمة 185 مليون دولار، والتي تم توقيعها بتاريخ 30 يوليو 2018.

وأفاد البنك، في بيان له أمس، بأن تسهيلات التمويل التي يمكن سدادها دفعة واحدة، تشتمل على تسهيلات تقليدية ومرابحة سلع (تورُّق)؛ والتي يقوم كل منها على هامش ربح نسبته 1.5% سنوياً فوق سعر «ليبور».

وقام بنك «إيه بي سي»، و«كوميرزبنك اكتاينجيسلشافت»، و«فيليال لوكسمبورغ» (كوميرز بنك)، و«شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة»، بدور المنظمين الأوائل المفوضين، ومديري الاكتتاب في هذه المعاملة.