الذهب عند أدنى مستوى منذ مارس 2017

المصدر: لندن ــ رويترز

انخفض الذهب إلى أدنى مستوياته في نحو 17 شهراً، أمس، بفعل ارتفاع الدولار مصحوباً بانخفاض العملة الصينية، فيما يتوقع بعض المحللين تراجعاً أكبر للمعدن الأصفر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1207.56 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع في وقت سابق لأدنى مستوياته منذ 15 مارس من العام الماضي عند 1204 دولارات للأوقية، في ما انخفض في أسبوع نحو 1.4%.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4% إلى 1215.7 دولاراً للأوقية أمس.

وارتفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات رئيسة، وتجاوز أعلى مستوياته في 14 شهراً مقابل اليوان الصيني، في الوقت الذي دعمت فيه المخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، العملة الأميركية.

كما تلقى الدولار أيضاً الدعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية وتوقعات بزيادة أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ازدادت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 15.32 دولاراً للأوقية، لكنها تتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثامن على التوالي، في أطول سلسلة خسائر تتكبدها منذ أواخر عام 2000 على الأقل. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 823.49 دولاراً للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 914.5 دولاراً للأوقية،‭‭ ‬‬بيد أن المعدنين يتجهان لتكبد خسارة على أساس أسبوعي.