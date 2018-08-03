15 مليار درهم فاتورة العلاج الطبي في الإمارات خلال 2017

المصدر: أزاد عيشو -دبي

أظهر التقرير السنوي لهيئة التأمين لعام 2017، أن إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبّدة في قطاع التأمين الصحي، بلغ 15 ملياراً و129 مليوناً و64 درهماً، من إجمالي الأقساط المكتسبة، فيما بلغت قيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات خمسة مليارات و484 مليوناً و821 درهماً.

وأوضح التقرير، أن إجمالي المطالبات المدفوعة في جميع فروع التأمين، خلال العام الماضي، بلغ 37 ملياراً و491 مليوناً و820 درهماً.

وتفصيلاً، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2017، ما مجموعه 44.8 مليار درهم، مقارنة بـ40 مليار درهم لعام 2016 وبنسبة نمو بلغت 12%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات 15.6 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 11.6 مليار درهم بنسبة 74.4%، وحصة الشركات الأجنبية منها أربعة مليارات درهم بنسبة 25.6%.

كما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في جميع فروع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال 9.8 مليارات درهم، حصة الشركات الوطنية منها 2.1 مليار درهم بنسبة 21.4%، وحصة الشركات الأجنبية منها 7.7 مليارات درهم بنسبة 78.6%.

فيما بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في فرع التأمين الصحي 19.4 مليار درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 14.4 مليار درهم بنسبة 74.2%، وحصة الشركات الأجنبية منها خمسة مليارات درهم بنسبة 25.8%.

وبالنسبة للتأمين الصحي، فقد بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة والمتكبدة 15 ملياراً و129 مليوناً و64 درهماً، من إجمالي الأقساط المكتسبة، فيما بلغت قيمة المطالبات المدفوعة لقطاع السيارات خمسة مليارات و484 مليوناً و821 درهماً من إجمالي الأقساط المكتتبة.

وبلغ إجمالي المطالبات المدفوعة في جميع فروع التأمين، خلال العام الماضي، 37 ملياراً و491 مليوناً و820 درهماً.

وبلغ حجم الأموال المستثمرة في القطاع لعام 2017 نحو 60.7 مليار درهم، مقارنة بـ52.5 مليار درهم لعام 2016 بزيادة قيمتها 8.2 مليارات درهم بنسبة نمو 15.6%.

وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة من قبل جميع شركات التأمين التكافلي العاملة في الدولة لعام 2017 ما مجموعه 4.2 مليارات درهم، مقارنة بـ3.7 مليارات درهم لعام 2016 بزيادة 508 ملايين درهم بنسبة 13.5%.

وارتفع إجمالي موجودات كل شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل إلى 103.9 مليارات درهم، وبلغت حصة الشركات الوطنية منها 60%، مقارنة بـ89.9 مليار درهم في نهاية عام 2016.

وعلى صعيد المطلوبات، فقد ارتفع إجمالي مطلوبات كل شركات التأمين العاملة في القطاع في نهاية عام 2017 ليصل إلى 79.9 مليار درهم، حصة الشركات الوطنية منها 53%، مقارنة بـ69.4 مليار درهم في نهاية عام 2016.