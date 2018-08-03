الحجز على عقارات وأراضي «شون العقارية» وأموالها في حساب الضمان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قراراً بالحجز على الأراضي والعقارات المسجلة باسم مجموعة شركات «شون العقارية»، وأيضاً أموالها المودعة في حساب الضمان، وذلك إلى حين استيفاء النيابة العامة ومحاكم دبي، الإجراءات القانونية الخاصة باسترجاع كل حقوق المستثمرين، مع ضمان الحقوق لأي طرف آخر في تلك المشروعات.

وأكدت الدائرة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي بهدف ضمان حقوق المستثمرين، بعد قيام «شون» باستغلال أموالهم وعدم إيداعها في حساب الضمان.

وأهابت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بجميع المستثمرين ضرورة إيداع المبالغ في حساب الضمان، ومن ثم تحويلها إلى المطوِّر بالتوازي مع نسبة الإنجاز في المشروع، مشدّدةً على أن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على أموالهم وضمان حقوقهم، إذ لا يُنصح أن يقوم المشتري بسداد أي مبالغ مالية مباشرة لأي مطوِّر خارج إطار حساب الضمان.

وأشارت الدائرة إلى أن هذا التحرك يندرج ضمن مساعيها الرامية إلى الإسهام بصورة فاعلة في ترسيخ دعائم المناخ الاستثماري الآمن والمُنظَّم، القائم على مبدأ الشفافية، ويوفر الحماية اللازمة لجميع أطراف العمليات الاستثمارية، ويصون حقوقهم.