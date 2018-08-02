"دناتا" تطرح عروضاً خاصة للسفر خلال عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت "دناتا للسفريات" عروضاً على برامجها تتيح فرصاً أمام متعاميها لاستكشاف عدد من أروع الوجهات السياحية، والاستفادة من عطلة عيد الأضحى المبارك التي تليها عطلة نهاية الأسبوع.

وتتنوع البرامج المتاحة من حيث المناطق والوجهات، وكذلك من حيث الأسعار، وتغطي تذاكر السفر والإقامة الفندقية ثلاث ليال ووجبات الإفطار.

وتبدأ العروض من 2115 درهماً للشخص الواحد إلى تبليسي عاصمة جورجيا، والإقامة في فندق أمباسادوري تبليسي (5 نجوم)، الذي يوفر شرفات مميزة ومشاهد رائعة مع إمكانية الوصول السهل إلى المواقع التاريخية، والسفر مع فلاي دبي.

ويتوفر عرض السفر إلى سريلانكا، والإقامة في منتجع أنانتارا كالوتارا (5 نجوم) بسعر 2810 دراهم للشخص الواحد على أساس الإقامة في غرفة لشخصين، والسفر مع الخطوط الجوية السريلانكية.

ويمكن الاطلاع على مزيد من عروض "دناتا للسفريات" عبر الموقع الشبكي للشركة.