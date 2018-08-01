"طيران الإمارات وفلاي دبي" توحدان برنامجي مكافأة ولاء المسافرين الدائمين

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تعزيزاً لاتفاقات الرمز المشترك والتعاون التي أعلنتها طيران الإمارات وفلاي دبي مؤخراً، كشفت الناقلتان اليوم عن دمج برنامجي الولاء الخاصين بعملائهما تحت اسم "سكاي واردز طيران الإمارات" ليتيح لعملاء فلاي دبي وطيران الإمارات إمكانية كسب الأميال عند السفر على رحلات أي من الناقلتين.

ويستند قرار الجمع بين برنامجي ولاء كلا الناقلتين على الشراكة القوية بين الطرفين. وتشمل اتفاقية الرمز المشترك، التي تغطي وجهات عدة، مبادرات أخرى في مجالات التجارة وتخطيط الشبكة وعمليات المطار.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يسرنا أن نعلن عن توسيع برنامج ولائنا ليشمل طيران الإمارات وفلاي دبي معاً. وسوف تتيح هذه الخطوة الاستراتيجية مزيداً من الفوائد للأعضاء وتمنحهم فرصة كسب وإنفاق الأميال على مزيد من الوجهات العالمية كما توفر لهم مزايا إضافية تنفرد بها كلا الناقلتين".

واعتباراً من اليوم، سيحصل أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات على أميال سكاي واردز وأميال الفئة على جميع رحلات فلاي دبي. ويمكن للأعضاء أيضاً إنفاق أميال سكاي واردز أو الجمع بين النقود والأميال لحجز رحلات فلاي دبي، بالإضافة إلى دفع أية تكاليف إضافية في حال أرادوا طلب وجبات خاصة أو حجز مقاعد محددة مسبقاً.

من جهتها، قالت ناهد الخيلي، نائب الرئيس للعائدات الإضافية في فلاي دبي: "نجمع من خلال هذه الخطوة بين عملائنا في إطار برنامج واحد ونكافئ ولاءهم في الوقت الذي يستفيدون فيه من شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي".

ويمكن لأعضاء سكاي واردز استخدام أداة فلاي دبي لاحتساب الأميال على موقع طيران الإمارات الشبكي والتحقق من عدد الأميال التي سيحصلون عليها مقابل رحلاتهم. وعند السفر على رحلات فلاي دبي، يمكن لأعضاء الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية الحصول على عدد من المزايا بصرف النظر عن درجة سفرهم. وتشمل هذه المزايا وزن أمتعة إضافياً وأولوية إنهاء إجراءات السفر على كاونترات فلاي دبي المخصصة لدرجة رجال الأعمال. كما سيحصل الأعضاء الجدد على مكافأة عند سفرهم للمرة الأولى على إحدى رحلات الناقلتين وذلك في غضون ستة أشهر من تاريخ الانضمام.

ويشهد برنامج سكاي واردز طيران الإمارات تطورات مستمرة ليوفر فرصاً أكبر للأعضاء لكسب الأميال والحصول على المكافآت من قبل ناقلات جوية شريكة وشركاء سفر وتجزئة وترفيه. وقد طور البرنامج، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، الفوائد العائلية من خلال برنامج "عائلتي My Family" الجديد، الذي يوفر أمام أفراد العائلة الواحدة الأعضاء الفرصة لتجميع أميالهم التي يكسبونها، وأتاح الفرصة أمام الأعضاء لشراء أو إهداء أو نقل أميالهم إلى أشخاص آخرين بأسعار أكثر جاذبية. كما وسّع البرنامج استثماراته من خلال الدخول في شراكات استراتيجية بدولة الإمارات العربية المتحدة شملت التعاون مع عدد من المصارف، كان آخرها بنك دبي الإسلامي لإطلاق بطاقة إئتمان سكاي واردز إنفينيت والعمل مع مجموعة إعمار مولز على إتاحة إمكانية كسب أميال سكاي واردز على المشتريات في دبي مول.

ويوفر "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين الحائز جوائز عالمية، أربع فئات من العضوية هي: الزرقاء والفضية والذهبية والبلاتينية. وتتيح جميعها للأعضاء، بمستويات متصاعدة، إمكانية الحصول على مجموعة متكاملة من المزايا الفريدة. ويكتسب الأعضاء أميالهم عند سفرهم مع طيران الإمارات أو اختيارهم السفر مع شركات طيران شريكة، أو مقابل اختيارهم لفنادق، أو شركات استئجار سيارات أو مؤسسات مالية وتسلية وترفيه شريكة. وبعد ذلك، يمكن للأعضاء استبدال الأميال المستحقة مقابل مجموعة كبيرة من خيارات الجوائز، التي تشمل تذاكر السفر وترقية درجة السفر على رحلات طيران الإمارات، والإقامة الفندقية، والرحلات القصيرة والتسوق. مزيد من المعلومات على الموقع الشبكي: .emirates.com/skywards