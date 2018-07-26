«غرفة دبي» تفتتح مكتباً تمثيلياً جديداً في بنما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي افتتاح مكتب تمثيلي جديد لها في جمهورية بنما، بهدف تعزيز حضورها في أسواق دول أميركا اللاتينية، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية بالتوسع في الأسواق الواعدة، واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، بما يسهم في تحفيز بيئة الأعمال في الإمارة، وتشجيع الاستثمارات الإماراتية الخارجية، وجذب الاستثمارات الأجنبية الخارجية إلى الإمارة.

ويعتبر المكتب الجديد في بنما، الثاني للغرفة في أميركا اللاتينية، والتاسع في الأسواق العالمية، وذلك بعد افتتاح مكاتب في كل من سان باولو بالبرازيل، وباكو بأذربيجان، وأديس أبابا بإثيوبيا، وأربيل بالعراق، وأكرا بغانا، ومابوتو بموزمبيق، ونيروبي بكينيا، وشنغهاي بالصين، حيث يشكل افتتاح هذه المكاتب التمثيلية جزءاً أساسياً من استراتيجية غرفة دبي بدعم خطط التنويع الاقتصادي في إمارة دبي، وتعزيز التنافسية العالمية لشركات الإمارة في الأسواق الخارجية.

وسيسهم المكتب في تطور التبادل التجاري وزيادة عدد المشروعات المشتركة بين دبي وبنما.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم: «نحرص في غرفة دبي على تعزيز وجودنا في الاسواق الواعدة، التي توفر فرصاً للنمو والتوسع لشركائنا من مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص بالإمارة، حيث إن بنما تشكل بوابة إلى منطقتي أميركا الوسطى واللاتينية، الحافلتين بالفرص».