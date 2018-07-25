43.7 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي في النصف الأول

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

بلغت أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي ذروتها في النصف الأول من عام 2018 لتبلغ 43.7 مليون مسافر، نتيجة الزيادة المضاعفة التي شهدتها حركة المرور في شهر يونيو الماضي.

وحسب التقرير الصادر عن مطارات دبي أمس، فقد استقبل المطار 43 مليونا و739 الفا و105 مسافرين خلال النصف الأول من هذا العام بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة مع 43 مليونا و45 ألفا و268 مسافرا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وشهد شهر يونيو الماضي، ارتفاعا في حركة المرور بنسبة 11.7% حيث استقبل المطار 6 ملايين و795 الفا و492 مسافرا، مقارنة مع 6 ملايين و84 ألفا و674 مسافرا في الشهر ذاته من عام 2017. وعزت مطارات دبي هذا النمو الكبير للتأثير الذي أحدثه شهر رمضان المعظم على حركة المرور العام الماضي.

وعلى صعيد الأسواق الأكثر تعاملا مع مطار دبي، فقد سجلت معظم الأسواق الكبرى نموا قويا خلال شهر يونيو الماضي، وأظهرت المؤشرات تصدر مجموعة دول الكومنولث قائمة الدول بنسبة 50.6% تتبعها أوروبا الشرقية 33.6%، وأفريقيا 20%، وأميركا الشمالية 16.9%.

اما بالنسبة لإجمالي أعداد المسافرين في يونيو الماضي، فقد تصدرت الهند قائمة البلدان حيث بلغ عدد المسافرين 968 الفا و931 مسافرا، أعقبتها المملكة العربية السعودية بواقع 504 الاف و968 مسافرا، وتلتها المملكة المتحدة بواقع 454 الفا

و477 مسافرا، وتلتها باكستان بواقع 349 الفا و633 مسافرا، ثم الولايات المتحدة الأميركية بعدد 291 الفا و391 مسافرا.

وعلى صعيد المدن، تربعت لندن على قائمة المدن خلال الشهر ذاته بعدد مسافرين بلغ 280 الفا و941 مسافرا، تلتها مدينة مومباي بعدد وصل إلى 195 الفا و231 مسافرا، ثم نيودلهي بعدد 173 الفا و820 مسافرا.

