82.8 مليون درهم صافي أرباح شركة سوق دبي المالي خلال النصف الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري، محقّقة صافي أرباح بلغ 82.8 مليون درهم، بانخفاض نسبته 43% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري 33.9 مليون درهم، مقابل 43.3 مليون درهم في الفترة المماثلة من عام 2017.

وأوضحت الشركة في بيان، أنها حققت إجمالي إيرادات قدره 182.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 239.3 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت الإيرادات بواقع 113.8 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و68.6 مليون درهم من الاستثمارات.

وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 99.6 مليون درهم، مقابل 93.7 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «سوق دبي المالي، نفذ خلال النصف الأول من عام 2018 العديد من الخطوات التطويرية، والمبادرات الرامية إلى تعزيز بنيته الأساسية والتنظيمية، وتنويع المنتجات والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وذلك في إطار استراتيجية السوق 2021».