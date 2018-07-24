«اقتصادية دبي» و«الإمارات الإسلامي» يتعاونان لدعم رخص «التاجر الإلكتروني»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، اتفاقية تعاون مع مصرف «الإمارات الإسلامي»، لتقديم الدعم لأصحاب رخص «التاجر الإلكتروني»، حيث سيقدم المصرف خدماته المصرفية المميزة لأصحاب رخص التاجر الإلكتروني، والتي تسهم في تسهيل معاملاتهم المالية، وبالتالي تنظيم ممارسة العمل التجاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي في إمارة دبي، وضمان مزاولة الأعمال بكل شفافية وحيادية.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر بوشهاب، ونائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»، وسيم سيفي.

وقال عمر بوشهاب: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص القطاع على دعم وتسهيل مزاولة واستدامة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية الإلكترونية، الأمر الذي يعزّز من القدرة التنافسية واستدامة مشروعاتهم في إمارة دبي. وستقدم شراكتنا الحالية قيمة مضافة للتجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، وسنواصل توفير البيئة المثالية وتقديم الدعم عبر توقيع الشراكات مع كل الجهات من القطاعين الحكومي والخاص».

وأضاف بوشهاب: «توفر رخصة التاجر الإلكتروني العديد من الامتيازات لأصحابها، ومن أبرزها معرفة تقييم المشترين له أو المستفيدين من خدماته وأي ملاحظات من قبلهم. ويسهل البرنامج إمكانية البحث عن المشروع من خلال نوع النشاط أو الاسم التجاري، وإمكانية وصول المشتري إلى جميع قنوات التواصل المسجلة في صفحة واحدة، وبالتالي فتح قنوات للوصول إلى متعاملين جدد».

من جانبه، قال وسيم سيفي: «نرحب بتوقيع هذه الاتفاقية مع اقتصادية دبي لدعم برنامج (التاجر الإلكتروني)، الذي يشكل المبادرة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والإسهام معاً في تنشيط الحركة الاقتصادية في دولة الإمارات».