المصرف المركزي يناقش مشروع «الإشراف الرقابي القائم على المخاطر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقــد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعـه السادس لسـنة 2018، أمس، في بمقـر المصرف المركـزي في أبوظبي، برئاســة نائب رئيـس مجلس الإدارة خالد جمعة الماجد، وحضور المحافـظ مبارك راشـــد المنصوري، وأعضاء مجلـس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، خالـد أحمد الطايـر، كما حضر الاجتماع نائب المحافـظ محمـد علـي بن زايد الفلاسـي، ومســاعد المحافظ ســيف هادف الشامسي، ومجموعـة من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

واطلع المجلس على مذكرة حول مشروع نظام الإشراف الرقابي القائم على المخاطر Risk Based Supervision (RBS)، ووجه باستكمال المشروع وتعميمه على البنوك. واطلع المجلس على بعض المذكرات بشأن الرقابة على البنوك والمتعلقة ببعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووجّه باتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.

كما اطلع المجلس على مذكرة بشأن حوكمة المصرف المركزي واختصاصات بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، وأمانة سر اللجان، ومصفوفة تفويض الصلاحيات لوحدات الأعمال، ووجّه باتخاذ ما يلزم بشـــأنها.

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من البنوك العاملـة في الدولة، ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة.