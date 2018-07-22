اتفاقية بين الإمارات وصربيا للتعاون في قطاع المواصفات والجودة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، اتفاقية تعاون فني مع نظيرتها في جمهورية صربيا، في العاصمة الصربية بلغراد، في مجالات المواصفات والمقاييس والاعتماد والجودة، بهدف الارتقاء بتقديم الخدمات الفنية إلى القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتسهيل انسيابية حركة السلع والبضائع بين البلدين.

ونوّه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله المعيني، الذي وقّع الاتفاقية من الجانب الإماراتي، بعمق العلاقات الإماراتية الصربية، بالصورة التي تدعم القطاع التجاري والاستثماري.

وأكد المعيني أنه جرى على هامش توقيع الاتفاقية، التشاور حول إمكانية تسهيل التبادل التجاري من خلال الاهتمام بمجال المواصفات والمقاييس، بالصورة التي تعزز جودة السلع والمنتجات، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم بصورة تحقق أعلى درجات التعاون الفني في مجالات عمل الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بمنح علامة الجودة الإماراتية، ومتطلبات الحصول على العلامة للمنتجات والمنشآت لما لها من أثر واضح في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم دخلت حيز التنفيذ، وتم البدء في تفعيل آليات العمل المشترك بين الهيئة والجانب الصربي خصوصاً في قطاعات فنية متخصصة، حيث ستضيف تلك الشراكة الفائدة لفتح مجالات جديدة للاعتماد تدعم الاقتصاد الوطني في الدولة.