24 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالدولة خلال 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع عدد الاشتراكات في خدمات قطاع الاتصالات في الدولة (هاتف متحرك، هاتف ثابت، إنترنت) إلى 24 مليون اشتراكاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنمو نسبته نحو 2%، مقارنة مع نهاية العام الماضي.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات التي أصدرتها هيئة تنظيم الاتصالات، أمس، فإن جميع مؤشرات القطاع سجلت نمواً جيداً منذ بداية العام الجاري، حيث ظهر ذلك جلياً من خلال زيادة نسبة انتشار الخدمات المقدمة للمتعاملين من قبل المشغلين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

وبيّنت الإحصاءات أنه في خدمة الهاتف المتحرك زادت نسبة الانتشار من 226 إلى 230 خطاً لكل 100 مشترك، فيما وصلت للهاتف الثابت إلى 26.4 خطاً للعدد نفسه من السكان، ونحو 15.3 خطاً لخدمة الإنترنت للنطاق العريض.

وأظهرت التفاصيل الخاصة بحركة النشاط في القطاع ارتفاع عدد المشتركين في الهاتف المتحرك إلى 20 مليوناً و254 ألف مشترك في نهاية مايو الماضي، بنمو نسبته 2% مقارنة مع ديسمبر 2017.

واستحوذت الاشتراكات بنظام الدفع المسبق على 16 مليوناً و891 ألف اشتراك من إجمالي عدد الاشتراكات في خدمة الهاتف المتحرك مع نهاية مايو الماضي، بزيادة قدرها 350 ألف اشتراك مقارنة بنهاية العام الماضي.

وبالنسبة لخدمة الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة، فقد ارتفع عدد الاشتراكات إلى ثلاثة ملايين و363 ألف اشتراك في نهاية مايو من العام الجاري، بزيادة قدرها 80 اشتراكاً مقارنة مع نهاية العام 2017.

وتعد خدمة الهاتف المتحرك المصدر الرئيس لأكثر من 80% من إيرادات المشغلين في قطاع الاتصالات، في حين تأتي بقية الإيرادات من الخدمات الأخرى، مثل البيانات والإنترنت والهاتف الثابت.

أما في خدمة الإنترنت، فقد بلغ إجمالي عدد الاشتراكات مليوناً و350 ألف اشتراك في نهاية مايو 2018، حيث سجل أكثر من 99.9% من هذه الاشتراكات في خدمة إنترنت النطاق العريض.

وعلى صعيد خدمة الهاتف الثابت، بلغ إجمالي عدد الاشتراكات مليونين و323 ألف اشتراك مع نهاية مايو الماضي، وهو العدد نفسه المسجل في عام 2017.

يشار إلى أنه طبقاً للمعايير المعتمدة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، فإن الأرقام الخاصة بنشاط الهاتف المتحرك تقتصر على المشترك «الفعلي» فقط، وهو أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ90 يوماً الماضية أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة.

وفي خدمة الإنترنت، يقتصر على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي» فقط، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ90 يوماً الماضية أيضاً.

- 1.3 مليون اشتراك في خدمة الإنترنت بنهاية مايو 2018.