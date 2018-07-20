«طيران الإمارات» تشغّل «A380» مرة واحدة إلى غانا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن عزمها تشغيل طائرة «إيرباص A380» مرة واحدة فقط إلى مطار كوتوكا الدولي في العاصمة الغانية أكرا، في الثاني من أكتوبر المقبل، وذلك لمشاركة السلطات المحلية احتفالاتها بمناسبة افتتاح المبنى الجديد (رقم 3) في المطار.

وأفادت الناقلة في بيان بأن «أكرا» تستقبل للمرة الأولى في تاريخها طائرة «A380»، مشيرة إلى أنها تتعاون مع الجهات المسؤولة لدراسة مدى استيعاب المطار وجاهزيته لاستقبال الطائرات العملاقة في المستقبل.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة إفريقيا، أورهان عباس، إن «علاقتنا الوثيقة مع غانا، كمركز استراتيجي لدول غرب إفريقيا، بدأت منذ عقد من الزمن، ويسرنا تشغيل طائرة (A380) العملاقة إلى هذه الدولة».

وأضاف أن «افتتاح المبنى (رقم 3) يشكل علامة بارزة في تاريخ الطيران المدني في غانا، ونحن ندعم جهود تسهيل المزيد من العلاقات التجارية والنمو السياحي، وتعزيز خدمات الشحن إلى المنطقة».

وكانت «طيران الإمارات»، بدأت خدمة غانا في عام 2004، بمعدل رحلة يومية بين دبي وأكرا، حيث نقلت منذ ذلك الحين نحو 1.6 مليون مسافر على هذا الخط عبر دبي، إلى وجهات أشهرها في الصين والهند والمملكة المتحدة.

وخلال العامين الماضي والجاري، نقلت «طيران الإمارات» أكثر من 6300 طن من الشحنات من وإلى غانا، ما أسهم في دعم الشركات والمصدرين.

وتوفر طائرة الإمارات «A380» إلى أكرا مستويات متفوقة من الراحة والخدمة في درجاتها الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.