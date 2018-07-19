«طيران الإمارات» تنقل 5 ملايين مسافر على خط بيروت في 27 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، أمس، بأن عدد الركاب، الذين نقلتهم على خط بيروت منذ انطلاق خدمتها بين دبي والعاصمة اللبنانية، قبل 27 عاماً، وصل إلى خمسة ملايين راكب. وذكرت الناقلة، في بيان، أنها احتفلت بهذه المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث أجرت ترقية لدرجة السفر لعدد من ركابها المسافرين إلى دبي.

وقالت مديرة «طيران الإمارات» في لبنان، تماضر قوتلي، إن «استمرار وتطور خدماتنا إلى لبنان، على مدى 27 عاماً، يعكس التزامنا تجاه هذه الدولة».

نظام «طيران الإمارات» للترفيه الجوي الأفضل عالمياً نالت شركة «طيران الإمارات»، للسنة الـ14 على التوالي، جائزة «أفضل نظام ترفيه جوي»، ضمن جوائز «سكاي تراكس» للناقلات الجوية العالمية 2017، كما نالت كذلك جائزة أفضل موظفي خدمات في الشرق الأوسط. وتم منح جوائز هذا العام بناء على تصويت أكثر من 20 مليون مسافر عبر 100 دولة، حيث شمل المسح 355 ناقلة، خلال الفترة بين أغسطس 2017، ومايو 2018. وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» لتجربة المسافرين، باتريك برانيلي، إن «منح هذه الجوائز بناء على آراء الركاب، يعد بمثابة تقدير رائع للعمل الدؤوب، الذي نبذله في سبيل توفير تجربة (طيران الإمارات)».

وأضافت: «يسرنا أن نوفر للبنانيين خيارات سفر على 21 رحلة أسبوعية من وإلى بيروت، وأن نسهل تواصلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، كما نتطلع إلى مواصلة نمو عملياتنا وتعزيزها في المستقبل».

وكانت «طيران الإمارات» بدأت خدمة لبنان عام 1991، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، فيما تواصل تطور الخدمة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، حيث تشغل الآن ثلاث رحلات يومياً بطائرات «بوينغ 777»، متيحة إمكانية وصول المسافرين إلى وجهات في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وإفريقيا، عبر مقرها الرئيس في دبي.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» تعزيز خدماتها إلى فرنسا، بإضافة رحلتين منتظمتين أسبوعيتين إلى مدينة ليون، ورحلة أسبوعية واحدة إلى العاصمة باريس.

ومع إضافة الرحلات الجديدة، تصبح خدمة «طيران الإمارات» إلى ليون يومية، في حين يصل عدد الرحلات لباريس إلى 21 رحلة أسبوعياً، أي بمعدل ثلاث رحلات يومياً.

واعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل، تغادر رحلة الناقلة «ئي كيه 81» دبي أيام الثلاثاء والخميس في التوقيت نفسه للرحلات القائمة حالياً عند الساعة 2:35 بعد الظهر، وتصل ليون عند الساعة 7:30 مساء اليوم نفسه، فيما تغادر رحلة العودة «ئي كيه 82» ليون الساعة 9:55 مساءً، وتصل دبي عند الساعة 6:15 من صباح اليوم التالي. وستستخدم الناقلة طائرات «بوينغ 777-300ER» لخدمة كلتا الرحلتين بتوزيع الدرجات الثلاث: ثماني أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير شبه مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد مريحة في الدرجة السياحية.

ويبدأ تشغيل الرحلة الجديدة إلى باريس اعتباراً من السابع من أغسطس 2018، حيث تغادر رحلة «ئي كيه 71» مطار دبي الدولي الساعة 4:05 من صباح كل يوم خميس، وتصل باريس عند الساعة 9:25 صباحاً، في حين تقلع رحلة العودة من مطار شارل ديغول عند الساعة 11:25 صباحاً وتصل إلى دبي عند الساعة 8 مساءً. وستستخدم «طيران الإمارات»، كما على جميع رحلاتها بين دبي وباريس، طائرات «إيرباص A380» العملاقة بتوزيع الدرجات الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.