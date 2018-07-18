وجهة قديمة تنقل إليها «طيران الإمارات» 5 ملايين مسافر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، اليوم، بأن عدد الركاب الذين نقلتهم على خط بيروت منذ انطلاق خدمتها بين دبي والعاصمة اللبنانية، قبل 27 عاما وصل إلى خمسة ملايين راكب.

وذكرت الناقلة في بيان بأنها احتفلت بهذه المناسبة في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث قامت بترقية درجة السفر لعدد من ركابها المسافرين إلى دبي.

وقالت مديرة «طيران الإمارات» في لبنان، تماضر قوتلي، إن «استمرار وتطور خدماتنا إلى لبنان على مدى 27 عاماً يعكس التزامنا تجاه هذه الدولة».

واضافت: «يسرنا أن نوفر للبنانيين خيارات سفر على 21 رحلة أسبوعية من وإلى بيروت وأن نسهل تواصلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، كما نتطلع إلى مواصلة نمو عملياتنا وتعزيزها في المستقبل».

وكانت «طيران الإمارات»، بدأت خدمة لبنان في عام 1991، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، فيما تواصل تطور الخدمة من خلال زيادة عدد رحلاتها وفقاً لمتطلبات السوق، حيث تشغل الآن ثلاث رحلات يومياً بطائرات «بوينغ 777»، متيحة إمكانية وصول المسافرين إلى وجهات في الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، عبر مقرها الرئيس في دبي.