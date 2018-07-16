«إكسبو 2020 دبي» يدعو قطاع التجزئة إلى بيع منتجات علامته التجارية

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن إتاحة فرصة متميزة لشركات البيع بالتجزئة من جميع الأحجام، للاستفادة من الفرص التجارية الضخمة المتاحة قبل انطلاقه وأثناء انعقاده وبعد ختامه، حيث سيفتح غداً باب تقديم العطاءات عبر الإنترنت أمام جميع الشركات لاختيار بائعي التجزئة الرسميين للمنتجات التي تحمل علامته التجارية، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار في بيان، أمس، إلى أنه مع وجود أكثر من 5000 نوع من المنتجات الرسمية المرخصة والمتاحة للبيع، يرغب «إكسبو 2020 دبي» في التعاون مع الشركات التي يمكنها تقديم تجربة بيع بالتجزئة على مستوى عالمي للملايين من زواره والمتحمسين له من جميع أنحاء العالم.

وسيجري بيع المنتجات الرسمية عبر متاجر بيع بالتجزئة في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وتبلغ مساحة المتاجر الإجمالية 4000 متر مربع، وكذلك عبر منافذ مرخصة في جميع أنحاء دولة الإمارات وعلى الإنترنت. وسيحصل بائعو التجزئة المختارون على الحقوق الحصرية المتمثلة في تصميم عمليات البيع بالتجزئة للمنتجات التي تحمل علامة «إكسبو 2020 دبي» وإدارتها وتسويقها.

وقالت نائب رئيس أول الشؤون التجارية في «إكسبو 2020 دبي»، جيليان هامبرغر، إن «عرض بيع التجزئة الذي يتيحه (إكسبو 2020 دبي) فريد حقاً، وهو لا يمثل فقط فرصة لتجار التجزئة للاستفادة من الطلب العالمي على الهدايا التذكارية والتذكارات، وإنما يتيح لهم أيضاً توفير منصة بيع متاحة بسهولة لقاعدة متعاملين كبيرة».

وأضافت هامبرغر أن «الابتكار موجود في صميم (إكسبو 2020 دبي)، وسيكون عرضنا للبيع بالتجزئة باستخدام أحدث التقنيات، بهدف تحسين رحلة الزائر بشكل أكبر، كما نرغب في العمل بشكل وثيق مع تجار التجزئة لتقديم تجربة تسوق على مستوى عالمي للملايين من زوار المعرض وعشاقه».

وتابعت: «ستستند عمليات البيع بالتجزئة في (إكسبو 2020 دبي) إلى نموذج حقوق الامتياز، لضمان سلاسة العمليات، وإتاحة عائدات مجدية للتجار، وسيستفيد تجار التجزئة الذين يعملون مع (إكسبو 2020 دبي) من اسم تجاري عالمي راسخ، إضافة إلى منتجات عالية الجودة يجري تصنيعها من قبل أكثر من 70 شركة مرخصة رسمياً».

وأكد «إكسبو 2020 دبي» في البيان، أنه بوحي من الشعار الرئيس للمعرض، وهو «تواصل العقول وصنع المستقبل» وموضوعاته الفرعية «الفرص، والتنقل والاستدامة»، ستغطي المنتجات الحاملة لعلامة «إكسبو 2020 دبي» التجارية مجموعة من الأسعار والفئات، بما في ذلك الهدايا التذكارية والتذكارات ومنتجات الصحة والجمال ولعب الأطفال والألعاب، والمنتجات المصنوعة محلياً المرتبطة بشخصية «إكسبو 2020 دبي»، التي من المقرر أن يُكشف عنها في الأشهر المقبلة.

وسيتضمن عرض البيع بالتجزئة في «إكسبو 2020 دبي» وجود أربعة منافذ بيع ثابتة تقع في مناطق شديدة الجذب للزوار، واحد في كل منطقة من مناطق الموضوعات الفرعية الثلاث، والرابع في «ساحة الوصل»، المحور المركزي لموقع «إكسبو»، كما سيتمكن الزوار من شراء بضائع من متاجر الهدايا داخل بعض الأجنحة وأكشاك البيع بالتجزئة والعربات المتنقلة والبائعين الجوّالين.

وتمثل السوق الإلكترونية لـ«إكسبو 2020 دبي» فرصة إضافية لتجار التجزئة للوصول إلى جمهور عالمي، وستكون هذه البوابة الإلكترونية مدمجة ضمن المنصات الرقمية للمعرض.

وستكون عملية تقديم العطاءات عبر الإنترنت لاختيار بائعي التجزئة الرسميين لـ«إكسبو 2020 دبي» مفتوحة للشركات من جميع الأحجام، ومن أي مكان في العالم. ويتعين على الشركات التي ترغب في تلقي طلب الحصول على معلومات التسجيل في esource.expo2020dubai.ae، حيث يمكنها أيضاً متابعة أحدث الفرص التجارية من «إكسبو 2020 دبي».

فتح باب تقديم العطاءات عبر الإنترنت غداً ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

