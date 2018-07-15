«محمد بن راشد لتنمية المشاريع»: 1500 شركة مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، توافر ما يزيد على 1500 شركة وطنية في إمارة دبي، مسجلة ضمن برنامج المشتريات الحكومية، لتلبية احتياجات ومشتريات الجهات المدرجة ضمن موازنة حكومة دبي، والبالغ عددها 84 جهة.

ودعا مدير إدارة تطوير الشركات في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رأفت رضوان وهبة، أصحاب المشروعات الوطنية إلى التسجيل والانضمام لعضوية (المؤسسة)، لتمكينهم من التسجيل في برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي، والاستفادة من المناقصات والعقود المطروحة.

ويعد برنامج المشتريات الحكومية واحدة من أهم المبادرات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية، حيث يقدم البرنامج الفرصة لتطوير مسيرة رواد الأعمال، من خلال توريد احتياجات الجهات الحكومية أو الخاصة، من خلال العقود والمشتريات.

وأشاد وهبة بدور المؤسسة، بالتعاون مع دائرة المالية، الهادف إلى تفعيل مبادرات التحفيز التي اعتُمدت، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتعلقة بدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث بادر العديد من الجهات المعنية بالتنسيق المباشر مع المؤسسة، لتخصيص ما يقارب 20% من المناقصات الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتنويع الاقتصاد الكلي للإمارة، وتوسيع نطاق الأسواق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستدامة مسيرة نموها.

وأشار إلى أن إجمالي قيمة عقود المشتريات الحكومية، التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، مليار و208 ملايين درهم، خلال عام 2017، بنسبة نمو 41%، مقارنة بإجمالي قيمة عقود المشتريات خلال عام 2016.