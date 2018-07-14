فندق صيني يفرض رسوماً إضافية 25% على النزلاء الأميركيين

المصدر: بكين - رويترز

في ظل الحرب التجارية المستعرة بين واشنطن وبكين، يعتزم فندق في مدينة «شنتشن» بجنوب الصين فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على النزلاء الأميركيين.

وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز»، التابعة لصحيفة «تشاينا ديلي»، الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الصيني الحاكم في تقرير، أن مجموعة فنادق «مودرن كلاسيك» نشرت إخطاراً في فنادقها تبلغ فيه النزلاء الأميركيين بفرض الرسوم الإضافية عليهم.

وقال متحدث باسم الفندق يُدعى يانغ للصحيفة: «نشرنا الإخطار أمس (الجمعة). غضب مديرنا بشدة بسبب الرسوم الجمركية التي تعتزم أميركا فرضها على الصين لذلك قررنا مساندة بلدنا والتعبير عن دعمنا». وأضاف من ردوا على أرقام الهاتف المنشورة على موقع الفندق الإلكتروني، إنه ليس لديهم علم بشأن هذه السياسة الجديدة. ولم تظهر مؤشرات عامة تذكر حتى الآن على وجود نشاط معادي للولايات المتحدة في الصين مع تنامي النزاع التجاري.

وكشفت صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي لافتة في أحد المطاعم بإقليم «هونان»، بأن هناك رسوماً إضافية بنسبة 25% على رواد المطعم الأميركيين. ولم يتسنَّ التحقق من الصورة.