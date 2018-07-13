عائدات السياحة التونسية تقفز 40% بالنصف الأول من 2018

المصدر: تونس - رويترز

ذكرت الحكومة التونسية، أمس، أن عائدات قطاع السياحة زادت نحو 40% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بعودة قوية للسياح الأوروبيين إلى منتجعات البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أن عائدات السياحة وصلت إلى 522 مليون دولار في الفترة بين الأول من يناير و30 يونيو الماضيين. وارتفع عدد السياح بنسبة 26% إلى 3.229 ملايين سائح في النصف الأول من عام 2018، من بينهم نحو 900 ألف أوروبي، ليزيد عدد السائحين الأوروبيين 60% على أساس سنوي. كما استمر نمو السياح الجزائريين بنحو 18%، ليصل عددهم إلى نحو 900 ألف سائح، ليأتوا بذلك في طليعة المقبلين على المنتجعات التونسية. وزاد السياح الفرنسيون 50% إلى 300 ألف سائح، فيما ارتفع عدد السياح الألمان 60% إلى نحو 100 ألف، بحسب البيانات.