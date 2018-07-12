«دبي للسلع المتعددة» يوقّع تفاهماً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّع مركز دبي للسلع المتعددة، مذكرة تفاهم مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، أكبر مؤسسة رسمية لتعزيز التجارة الخارجية في الصين.

وأشار المركز في بيان أمس، أن المذكرة أبرمت من أجل تعزيز التعاون التجاري بين مجتمع الأعمال في مقاطعة «هوباي»، ومركز دبي للسلع المتعددة، للوصول إلى بعض الأسواق الأسرع نمواً في وسط وجنوب وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وغيرها.

وتم توقيع المذكرة خلال حفل أقيم في فندق «واندا ريلم ووهان»، بالتعاون مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في مقاطعة «هوباي»، كجزء من أحدث حملة ترويجية دولية لمركز دبي للسلع المتعددة، التي تجوب حالياً المدن الصينية في ووهان وبكين وهوانغشي وشانغهاي للاجتماع مع كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، وتسليط الضوء على الفرص التجارية التي تقدمها دبي من خلال المركز. وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة إلى الأمام في علاقة مركز دبي للسلع المتعددة مع مجتمع الأعمال في ووهان، وسيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية القوية والطويلة الأمد بين دبي والصين».