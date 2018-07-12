«فلاي دبي» تشغل رحلات إلى 10 وجهات من «المبنى 3» في مطار دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «فلاي دبي»، أمس، أن رحلاتها إلى 10 وجهات ضمن شبكتها ستنتقل من قاعدة عملياتها في المبنى (رقم 2) في مطار دبي الدولي لتنطلق من المبنى (رقم 3)، فيما ستبقى بقية خدمات الناقلة تعمل انطلاقاً من المبنى (رقم 2) بمطار دبي ومطار آل مكتوم الدوليين، وذلك اعتباراً من ديسمبر المقبل.

وذكرت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان الشراكة مع شركة «طيران الإمارات» التي تتجاوز الشراكة بالرمز لتشمل عدداً من المبادرات، مثل الأنشطة التجارية وتخطيط الشبكات وعمليات المطارات ومواءمة برنامج المسافر الدائم ورحلات المسافرين.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «أعلنا في يوليو الماضي عن شراكة شاملة عملت خلالها كل من (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) على توفير فرص لا مثيل لها للسفر».

وأضاف سموه أنه «كجزء من المرحلة التالية فإن رحلات 10 وجهات في (فلاي دبي)، سيتم تشغليها انطلاقاً من المبنى (رقم 3) لتوفير رحلات ربط مرنة للمسافرين من أكبر مطارات العالم ازدحاماً».

وأوضحت الناقلة أنه اعتباراً من الثاني من ديسمبر 2018، سيتم تشتغيل رحلات بلغراد وبيشكيك وبوخارست وكاتانيا ودوشنبه وهلسنكي وكراكوف وبراغ وروستوف أون دون وصلالة من المبنى (رقم 3) في مطار دبي الدولي، على أن تبقى رحلات هذه الوجهات قبل الثاني من ديسمبر كما هي من المبنى (رقم 2).

وأضافت أنه سيتاح للمسافرين الذي حجزوا رحلات إلى هذه الوجهات إتمام إجراءات سفرهم من خلال المكاتب المخصصة للدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال في منطقة المغادرين بالمبنى (رقم 3)، فيما يمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال استخدام خدمات المسار السريع لإنجاز إجراءات سفرهم، والتمتع بالخدمات الأخرى لدرجة رجال الأعمال.