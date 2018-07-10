«مِراس» تطلق سلسلة مشروعات سياحية في حتّا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مِراس»، اليوم، عن تدشين سلسلة مشروعات سياحية تنموية غير تقليدية في حتا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن خطة التنمية الشاملة في حتّا والتي أُعلن عنها رسمياً في العام 2016 والمزمع تنفيذها على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

وأوضحت «مِراس» في بيان، أنها اعتمدت منهجية العمل بوضع خطة استراتيجية لتنفيذ هذه المشروعات بمعايير عالمية ومستدامة، من خلال الاستثمار في الموارد المتاحة وتصميم هذه المشروعات بما يتوافق مع البيئة الطبيعية وتعزيزها دون المساس بسلامتها الجيولوجية أو التأثير سلباً عليها.

وأضافت أن المشروعات الجديدة تهدف بتنوعها إلى دعم القطاعات الحيوية في حتّا، وتعزيز جاذبيتها كوجهة مميزة للسياحية البيئية في المنطقة، مشيرة إلى أنه من المقرر افتتاح المرحلة الأولى لهذه المشروعات في الربع الأخير من العام الجاري.

وقال رئيس مجموعة «مِراس»، عبدالله الحباي، إن «حتّا تشتهر بطبيعتها الخلابة المتميزة بسلسلة الجبال الشاهقة وسدود المياه والوديان والمزارع»، لافتا إلى ان «هذه المشروعات تعكس التزام (مِراس) لإثراء المشهد السياحي والثقافي والاقتصادي من خلال تطبيق رؤية قيادتنا الحكيمة الرامية الى استحداث فرص تنموية فاعلة تصب بشكل مباشر لخدمة وسعادة المواطن، وذلك عبر إيجاد فرص اقتصادية جديدة للشباب والشركات ورواد الأعمال لتلبي حاجات وتطلعات أهل حتّا».

واضاف الحباي أن «دعم وتعزيز التكامل بين قطاعات الترفيه والضيافة والسياحة والنقل يعد المحرك الأهم لتحويل هذه الوجهة التي تحظى بشعبية واسعة إلى منطقة عالمية المستوى توفر للزائرين والعائلات تجربة ترفيهية سياحية متنوعة ومختلفة».

وتابع: «اعتمدنا في منهجية العمل على الشراكة الفاعلة بين (مِراس) وأهل حتّا، وذلك انطلاقاً من التزامنا بتلبية تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال تطوير حتّا لتكون مجهزة لاستقبال المزيد من الزوار وقضاء العطلات السياحية بمختلف عروضها، والتعرف على الموروث التاريخي والاجتماعي والثقافي في حتّا والاستمتاع بتجربة التسوق للمنتجات الزراعية والحرفية المحلية بالإضافة لتجربة الطعام الإماراتي بطابع حتّا المميز».

وأوضح الحباي أنه «كمرحلة أولى، تم الانتهاء من تشييد لافتة عملاقة كرمز سياحي يحمل اسم حتّا على ارتفاع 450 مترا تقريباً في وسط الجبال المعروفة باسم جبال الحجر، كما سيتم إنشاء مركز مغامرات متنوع، يكون بمثابة مركز تفاعلي للسياح بحيث يستقطب محبّي الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف الأعمار ويكون بمثابة صلة وصل بين الزوار والمرشدين السياحيين من أهل حتّا».

وبين أن «المشروعات النوعية الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى، تشمل 20 غرفة فندقية جبلية بطراز معماري مميز، تتوزع في أنحاء مختلفة بين الجبال»، مشيرا إلى أنه «سيتاح للزوار فرصة الاستمتاع بالتخييم والإقامة في غرف فندقية ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تم تصميمها وتنفيذها من خلال تحويل مقطورات خاصة لغرف فندقية وسط الجبال وعلى ضفاف سدود حتّا».

ولفت إلى أنه «تم اختيار مواقع هذه المشروعات بعناية كاملة بحيث تبتعد عن المناطق السكنية الحيوية للمحافظة على خصوصية أهل حتّا ونمط حياتهم اليومي».

