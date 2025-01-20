احتفاء بتنصيب ترامب ...البيتكوين عند مستوى قياسي جديد قرب 110 آلاف دولار

صعدت عملة البيتكوين المشفرة بأكثر من 5.5% الاثنين، لتصعد إلى مستوى قياسي جديد فوق 109.241 آلاف دولار مقتربة أكثر من مستوى 110 آلاف دولار وذلك قبل ساعات من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن. جاء ارتفاع العملة المشفرة الأشهر في العالم بعد أن كشف ترامب وزوجته ميلانيا عن عملات "ميم كوينز" memecoins خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث وصلت قيمة عملة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

وتسببت هذه العملات المشفرة في اضطراب مؤقت بسوق الأصول الرقمية، مما أثر على تدفقات الاستثمار نحو بتكوين والعملات الأصغر، وأثار انتقادات من كبار التنفيذيين في الصناعة.وسجلت بتكوين، إلى جانب ثاني أكبر عملة رقمية "إيثر" و"إكس آر بي"، ارتفاعات قوية صباح الاثنين في لندن، مع بدء العد التنازلي على عودة ترمب إلى البيت الأبيض. وأفادت تقارير سابقة لبلومبرغ أن ترمب يدرس إصدار أمر تنفيذي يجعل الأصول الرقمية "أولوية وطنية".

وقال المدير التنفيذي لشركة هاشكي غلوبال، بن الباز، إن عملات "الميم" التي أطلقها ترامب وفريقه عززت الزخم الإيجابي للبتكوين، حيث يتوقع المتداولون الأفراد أن "يولي ترامب الأولوية لهذه الصناعة ويؤكد التزامه بدعمها"، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.

سيناريو مغاير

ويشير تقرير حديث لـ "بيزنس إنسايدر" إلى أن "المتفائلين بالعملات المشفرة يتوقعون أن تؤدي أجندة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى إلغاء القيود التنظيمية إلى ارتفاع قيمة البتكوين هذا العام.. لكن ربما يتعين عليهم أولاً أن يتحملوا موجة بيع مكثفة". ويحذر بنك ستاندرد تشارترد، في مذكرة حديثة له، من أن (موجة البيع) ستحدث إذا انخفضت العملة المشفرة الرئيسية إلى ما دون مستوى 90 ألف دولار، معتبراً أن المخاطر المرتبطة بهذا حقيقية.

ويقول رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية، جيف كيندريك: "نعتقد بأن كسراً واضحاً لمستوى 90 ألف دولار أميركي لعملة البتكوين من شأنه أن يفتح المجال أمام 10 بالمئة من الانخفاض في الأمد القريب، إلى مستوى 80 ألف دولار. ومن المرجح أن تتبعه أسعار جميع الأصول المشفرة الأخرى. وفي هذا السيناريو، من المحتمل تماماً أن يؤدي البيع القسري أو البيع بدافع الذعر إلى تضخيم موجة بيع مستمرة مدفوعة حاليًا بالمخاوف الاقتصادية". ووفقا لكيندريك، فإنه عندما ترتفع الأسعار، تميل المبيعات إلى أن تأتي في الغالب من حاملي العملات على المدى الطويل الذين يحققون الأرباح. وعندما تنخفض الأسعار، تميل المبيعات إلى أن تأتي بشكل أكبر من حاملي العملات على المدى القصير الذين يبيعون بالخسارة.

مستويات تاريخية جديدة

ويشير جو يرق، رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، إلى أن هناك العديد من المحللين الذين يتوقعون وصول السعر إلى مستويات تاريخية تتراوح بين 200 ألف و250 ألف دولار بحلول نهاية العام 2025، خاصة بعد الأداء القوي للعملة في عام 2024. يوضح يرق أن العوامل الرئيسية المؤثرة على السوق حالياً تشمل دعم هيئة الأوراق المالية للصناديق المتداولة المرتبطة بالبتكوين منذ أبريل 2024، مما وفر للعملات المشفرة غطاءً قانونياً جذب تدفقات مالية ضخمة من صناديق استثمارية كبرى، موضحاً أن وجود أسماء كبيرة في القطاع أسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالسوق ودفع الأسعار إلى مستويات قياسية. كما يشدد على أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تكون عاملاً مؤثراً بشكل كبير؛ ذلك أنه يُعرف عن ترامب دعمه للعملات المشفرة وتخفيفه للقيود التنظيمية في الفترة الأخيرة. كما أن التغييرات في خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الذي أشار إلى أن العملات المشفرة لا تشكل خطراً على الدولار وتعتبر أداة لحفظ القيمة على غرار الذهب، قد أسهمت في تحسين النظرة المستقبلية للبيتكوين.

عملة ترامب

يشار إلى أن ترامب أطلق أخيراً عملة ميم رسمياً. وتم الإعلان عن عملة ترامب على حسابات الرئيس على منصتي "إكس" و"تروث سوشيال" في وقت متأخر من ليلة الجمعة، مما يمنح مزيداً من الدفعات لسوق الكريبتو. ووصلت قيمة عملة ترامب السوقية بسرعة إلى أكثر من 15 مليار دولار قبل أن تنخفض بشكل حاد.

وأحدثت عملة ترامب اضطرابًا مؤقتًا في سوق الأصول المشفرة، واستنزفت التدفقات النقدية من عملة بتكوين والعملات المشفرة الأصغر، وأثارت انتقادات من قبل مسؤولي الصناعة، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز. يشار إلى أن "عملة الميم" ليس لها فائدة اقتصادية أو معاملاتية وغالبا ما يتم تحديدها على أنها أصل مضاربي بحت، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة فرانس برس.