خبراء: الإمارات توفر بيئة تنظيمية مثالية للاستثمار في الأصول المشفرة

أكد خبراء مختصون، أن الإمارات تأتي كأحد أفضل الأسواق العالمية المثالية للاستثمار في العملات والأصول المشفرة ضمن جهودها الناجحة للتنويع الاقتصادي، وذلك بفضل دور البيئة التنظيمية في الدولة التي تعمل كمحرك رئيسي لهذا النجاح.

وفي هذا الصدد، قال المدير الاقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إكس إس» شادي سلوم، إن الإمارات من أكثر الدول العربية التي لديها القدرة على جذب المستثمرين بالأسواق العالمية ولاسيما في العملات الرقمية والكريبتو، موضحاً أن لديها بيئة مناسبة لهذا المجال حيث أن لديها هيئات على دراية كاملة به وكذلك قوانين لحماية رؤوس الأموال.

وأشار سلوم إلى أن الأجيال الشابة بمصر لديها تطلع إلى هذا المجال ولكنها كونها بعض الاهتمامات الفردية فقط بالإضافة إلى بعض الشركات، مؤكدًا أن التصاريح الرسمية للمجال والبيئة الخصبة لتنمية وجذب عملاء من هناك ليس متوفرًا بشكل كبير حتى الآن.

وأكد أن أي شخص جديد لديه الرغبة في الدخول إلى مجال الاستثمار يجب أن يعرف أن مجال الاستثمار بالأسواق العالمية والعملات الرقمية يتميز بدرجة عالية من المخاطر.

ولفت إلى أن الأشخاص الراغبين في تكوين محفظة استثمارية يجب أن تكون متنوعة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الأخطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لجذب العملاء لعدم درايتهم الكافية.

وأكد أن الأشخاص الراغبين يجيب أن يقوموا بالاطلاع على المجال بشكل جيد ويجب أن يكون لديهم المعرفة بالشركات التي تتبع الأساليب الصحيحة بالتداول ولديها قدرات مالية جيدة.

وأشار إلى أن أي شخص لديه الرغبة في الاستثمار بهذا المجال يجب عليه أيضا تفهم الحقائق ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع والتعرف على القوانين والهيئات المرخصة والشركات المرخصة.

من جهته، قال محمد عامر، المدير الإقليمي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لشركة «إكسنس» إن دبي أصبحت وجهة أساسية للشركات بعد أن نجحت الإمارات خلال السنوات الماضية في أن يكون لديها هيئات قوية مُنظمة ومُرخصة للمجال، مما ساهم في جذب شركات قوية وإحداث حالة من التفاعل القوي على الأرض.

وأضاف عامر أن الإمارات ساعدت في التواجد القوي للكثير من الشركات للتوجه والانتشار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي الدولي لشركة «سمارت فيجن» محمد النظامي، إن إمارة دبي توفر نظام تراخيص قوية ومرنة تحمي المستثمر الأجنبي. وكشف أن «قمة الفوركس» المنعقدة في دبي تعقد أيضا في العديد من الدول حول العالم، فهناك حوالي 8 دول حول العالم منها «عُمان وجنوب إفريقيا، ومصر، والإمارات، والبحرين وغيرهم»، لافتًا إلى أنه دائمًا المعرض في دبي يكون الأنجح على الإطلاق، وموضحًا أن العام المقبل سيشهد انطلاق النسخة الخامسة في دبي خلال مايو 2025.

وشهدت قمة تجار الفوركس في دبي، التي نظمتها «سمارت فيجن»، حضور أكثر من 4000 شخص إلى الحدث من جميع أنحاء العالم. وتهدف القمة إلى توفير منصة للتواصل ومشاركة المعرفة ورؤى السوق داخل مجتمع تجارة الفوركس. وسلط الإقبال الكبير القمة الضوء على الاهتمام المتزايد وأهمية سوق الفوركس في المنطقة. وتضمن الحدث مجموعة واسعة من الجلسات وحلقات العمل وحلقات النقاش التي قادها خبراء مشهورون في هذا المجال.

وتناول المتكلمون الرئيسيون مواضيع متنوعة مثل اتجاهات السوق، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيات الناشئة، وتأثير الأحداث العالمية على النقد الأجنبي. كما أتيحت الفرصة للحاضرين لاكتساب رؤى قيمة، والتعلم من تجارب الخبراء، وتعزيز مهاراتهم التجارية.