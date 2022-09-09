البتكوين تحقق أكبر ارتفاع شهري مع تراجع الدولار

سجلت العملة الرقمية المشفرة بتكوين اليوم الجمعة أكبر مكاسب شهرية لها، في إطار ارتفاع أسعار الأوراق المالية لتتجاوز مستوى 20 ألف دولار للوحدة الواحدة، نتيجة تراجع قيمة الدولار مما يزيد الطلب على الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات الرقمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العملة الرقمية الأكبر في العالم ارتفعت اليوم بنسبة 8ر6% إلى 20685 دولار للوحدة الواحدة حتى الساعة العاشرة ونصف تقريبا صباحا بتوقيت لندن وهو أعلى مستوى لها منذ 27 أغسطس الماضي.

يأتي ذلك في حين ارتفعت أيضا أسعار الأسهم الآسيوية والأوروبية في بداية تعاملات اليوم مدعومة بتراجع الدولار. وارتفع مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج للأوراق المالية بنسبة 7ر2%.

في المقابل تراجع مؤشر بلومبرج لقيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بنسبة 9ر0% بعد ارتفاعه في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى مستوى قياسي. وقد ارتفعت كل العملات الرئيسية العشر في العالم أمام الدولار اليوم، حيث قادت العملتان الأسترالية والنرويجية مسيرة الارتفاع.